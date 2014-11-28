Güney Kıbrıs İle Almanya Arasındaki Ekonomik İlişkiler

Güney Kıbrıs ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda uzlaşmaya varıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunun Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotripis ile Almanya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Nikolai von Schoepff arasındaki görüşmede ele alındığını yazdı.

Gazete, Almanya Büyükelçliği’nden yapılan açıklamaya dayanarak, görüşmede iki ülke ilişkilerinin daha da ileriye götürülmesi konusunda çalışılmasında uzlaşmaya varıldığını belirtti.

Habere göre, görüşmede, imalat sanayi alanında faaliyet gösteren şirketlerin Güney Kıbrıs’a daha çok yatırım yapmaya teşvik edilmesi ele alındı.

Gazete, Lakkotripis ve Alman Büyükelçi’nin ayrıca enerji, turizm ve yenilenebilir enerji alanı gibi konularda da görüş alış verişinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Alman Büyükelçi Schoepff açıklamasında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önemli bir hedef olduğunu ifade etti.

Scoepff ayrıca Alman müteşebbislerin, AB üyesi Güney Kıbrıs’ı, Ortadoğu ve Yakındoğu ülkelerine giriş kapısı olarak da kullanabileceğini söyledi.