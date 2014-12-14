Güney Kıbrıs Havaalanlarında Radar Eksikliği

Güney Kıbrıs’taki Larnaka ve Baf havaalanlarında “yaklaşma” radarlarının bulunmadığı, bu eksikliğin yeni hava kontrolörleri alımında sorunlar yarattığı iddia edildi.

Mahi gazetesi konuya ilişkin haberinde, AB ve dünyanın birçok modern havaalanında bulunan “yaklaşma radarlarının” Güney Kıbrıs’taki havaalanlarında bulunmadığını, bu sebepten ötürü yeni kontrolör alımı yapılması için öngörülen “özel uçak kullanım diploması” şartının kaldırılmasını isteyen Rum Sivil Havacılık Dairesi (TPA) ile kontrolörler arasında uzlaşmazlık bulunduğunu yazdı.

Gazete, TPA’nın söz konusu radar sistemini Rum havaalanlarına yerleştirmeyi öngördüğünü, havaalanlarında çalışan kontrolörlerin ise, bu sistem yerleştirilmeden, yeni kontrolör alınması koşulları arasında bulunan, “özel uçak kullanma diploması” şartının kaldırılmasını kabul etmediğini belirtti.

Gazete ayrıca, söz konusu radarların dünyadaki tüm modern havaalanlarında bulunduğunu vurguladı ve Güney Kıbrıs’taki havaalanlarında olmamalarını eleştirdi.

UÇUŞLARDAKİ GECİKMELER SÜRÜYOR

Öte yandan Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ın hava sahasında gerçekleşen uçuşlarda yaşanan gecikmelerin AB ülkeleri arasında en üst sıralarda yer aldığını belirterek Rum Sayıştaylığı’nın bu konuda önlem alınmasını talep ettiğini yazdı.

Gazete, Rum hava sahasındaki uçuşlarda yaşanan gecikmelerin 2013 yılında, uçak başına ortalama 2,2 dakika olduğunu, hedeflenen 1,7 dakika gecikme süresine ulaşılamadığını vurguladı.

Rum Sayıştaylığı, AB genelinde 2014 yılında hedeflenen ortalama gecikme süresinin yarım dakika olduğunu belirterek bu sorunun çözülmesi için ilgili birimlerin planlama yapması gerektiğinin altını çizdi.

Rum Sayıştaylığı ayrıca, “Uçuş Güvenliği Birimi’nin” de personel eksikliği yüzünden görevlerini tam yerine getiremediğini açıkladı ve önlemlerin alınması çağrısında bulundu.