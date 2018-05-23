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Güney Kıbrıs Genelinde 100 Polisin Katılımıyla Operasyon

ORGANİZE SUÇLA İLİŞKİLİ 21 KİŞİ TUTUKLANDI

Güney Kıbrıs Genelinde 100 Polisin Katılımıyla Operasyon

ORGANİZE SUÇLA İLİŞKİLİ 21 KİŞİ TUTUKLANDI

23 Mayıs 2018 Çarşamba 11:43
Güney Kıbrıs Genelinde 100 Polisin Katılımıyla Operasyon

ORGANİZE SUÇLA İLİŞKİLİ 21 KİŞİ TUTUKLANDI

 Rum polisinin, suçların önlenmesi nedeniyle Güney Kıbrıs genelinde başlattığı operasyonun yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi.
Rum radyosunun haberine göre Rum polisi, Larnaka’da gerçekleştirdiği operasyonda, suç faaliyetlerinde bulunduklarına inanılan 18 kişiyi tutukladı. Limasol’da ise 3 kişi tutuklanırken Baf’taki araştırmalar ise sürüyor.
Hedefin, suç faaliyetlerinde bulunduğuna inanılan 3 grubun olduğu belirtilen haberde operasyona polisin çeşitli birimlerinde görev yapan 100 kişinin katıldığı da ifade edildi.
Tutuklanan 18 kişinin daha önce çeşitli olaylarda polisi meşgul eden kişiler olduğuna dikkat çekilirken bu kişilerin sorgusunun devam ettiği belirtildi.

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Rum radyosu, polisin, Baf’ta daha önce çeşitli suçlara karışan kişilerin evlerinde veya binalarında yaptığı aramada sanayi tipi çata pat, az miktarda amfetamin de tespit etti.

 

 

Son Güncelleme: 23.05.2018 14:46
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