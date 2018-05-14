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Güney Kıbrıs Eurovısıon’da ikinci oldu

Kıbrıslı Rum sanatçı Eleni Foureira’nın Eurovision şarkı yarışmasında Güney Kıbrıs’a ikincilik getirdiği belirtildi.Politis gazetesi, “Kalplerimizde Birinci” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın yarışmada ilk kez ikinci olduğunu belirtti, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sanatçıyı kutladığını bildirdi.

Güney Kıbrıs Eurovısıon’da ikinci oldu

Kıbrıslı Rum sanatçı Eleni Foureira’nın Eurovision şarkı yarışmasında Güney Kıbrıs’a ikincilik getirdiği belirtildi.Politis gazetesi, “Kalplerimizde Birinci” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın yarışmada ilk kez ikinci olduğunu belirtti, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sanatçıyı kutladığını bildirdi.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 08:12
Güney Kıbrıs Eurovısıon’da ikinci oldu

Kıbrıslı Rum sanatçı Eleni Foureira’nın Eurovision şarkı yarışmasında Güney Kıbrıs’a ikincilik getirdiği belirtildi.

Politis gazetesi, “Kalplerimizde Birinci” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın yarışmada ilk kez ikinci olduğunu belirtti, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sanatçıyı kutladığını bildirdi.

Gazete, Foureira’nın “Fuego” isimli şarkısıyla yarışmada 436 puan aldığını ekledi.

Haber Fileleftheros’ta “Kıbrıs’ın Eurovision’da Tarihi Varlığı”, Alithia’da “Bizim Kalplerimiz Çaldı, Ondan Birinciliği Çaldılar”, Haravgi’de ise “Kıbrıs Foureira ve Fuego ile İlk Kez Eurovision’da İkinciliği Kazandı” başlığıyla yer buldu.

 

Son Güncelleme: 14.05.2018 11:35
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