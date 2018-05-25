Güney Kıbrıs-Cebelitarık arasında optik kablo bağlantısı yapılacak

Güney Kıbrıs-Cebelitarık arasında optik kablo bağlantısı yapılmasının gündemde olduğu bildirildi.Fileleftheros gazetesi, Cebelitarık Başbakanı Fabian Picarto’nun, optik kabloyu döşeyecek olan “Quantum Cable” Yönetim Kurulu Başkanı Nasos Ktoridis ile görüştüğünü ve optik kablo bağlantısının ABD’ye kadar ulaşabileceği perspektifinden bahsedildiğini yazdı.