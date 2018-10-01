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Güney Kıbrıs BM Barış Gücü Konusunda Her Yönde Girişimde Bulunuyor

Güney Kıbrıs BM Barış Gücü Konusunda Her Yönde Girişimde Bulunuyor

01 Ekim 2018 Pazartesi 09:07
Güney Kıbrıs BM Barış Gücü Konusunda Her Yönde Girişimde Bulunuyor

NETANYAHU’DAN YARDIM İSTENİYOR

AMERİKA VE RUSYA’NIN ROLÜ ÖNEMLİ

Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) konusunda olası bir “olumsuzluk” yaşanmaması için İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’dan yardım isteyeceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Netanyahu’dan Katkı” başlığıyla manşetten verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın UNFICYP konusunda “olumsuz bir gelişmenin” yaşanmasının önüne geçilmesi için her yönde hareketlerde bulunduğunu yazdı.

Rum hükümetinin stratejik hedefinin, UNFICYP konusunda yapılacak herhangi bir görüşme için önceden önlem almak olduğunu kaydeden gazete, bu noktada ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in tutumunun büyük öneme sahip olduğundan söz ederek, bu nedenden dolayı Rum hükümetinin, büyükelçiliğe mesajlarını iletmeye çalıştığını kaydetti.

Gazete, Rum Yönetimi’nin, UNFICYP konusunda yardım istedikleri arasında, Haley ile iyi ilişkilere sahip olan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu olduğunu belirtti.

Rum Yönetimi’nin, Rusya’ya da ağırlık verdiğini yazan gazete, buna ek olarak Güvenlik Konseyi daimi olmayan üyeleri yönünde de hareketlerde bulunulduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs için karabasan niteliğindeki senaryonun, UNFICYP’in görev süresinin yenilenmesinin, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerde kullanılması olduğunu aktaran gazete, Rum hükümetinin, bir yandan kamuoyuna her şeyin yolunda gittiği mesajı verirken, diğer taraftan perde gerisinde dış politikayla ilgili diğer konuların ötesinde UNFICYP konusunu her düzeyde konuşmaya devam ettiğini yazdı.

Gazete, Rum hükümetinin UNFICYP’in görev süresinin yenilenmesini sağlamak için sahip olduğu tüm diplomatik ve siyasi araçları kullanmayı istediğini belirterek, tüm oyunun BM merkezinde ve Amerikan temsilciliğinde oynanacağı bilinciyle, bu yönde istediği mesajları iletmek için duruma uygun planlamalar yaptığını aktardı.

Haley’in, Güvenlik Konseyi içerisinde göğüslenebilecek kolay bir insan olmadığını belirterek, bunun, bir dizi kritik kararlarda da görülebildiğine dikkat çeken gazete, ancak mesajların iletilebileceği her zaman açık bir pencerenin bulunduğu yorumunu yaptı.

NETANYAHU’DAN YARDIM

Konuyla ilgili ayrıntılara yer veren gazete, Güney Kıbrıs’ın, UNFICYP konusunda yardımlarda bulunabileceğini düşündüğü kişiler arasında İsrail Başbakanı Netanyahu’nun olduğunu kaydetti.

Hali hazırda bu yönde Netanyahu’dan ilgili mesajların gerek New York’ta, gerekse Washington’da Amerikan yetkililere iletilmesinin istendiğini belirten gazete, Netanyahu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile yaptığı son görüşmede, Rum Yönetimi’nin görüşlerini Amerikanlara ve kişisel olarak Haley’e iletme sözü verdiğini savundu.

AMERİKAN FAKTÖRÜ

Güney Kıbrıs’ın aynı zamanda Washington yönünde de girişimlerde bulunmaya devam edileceğini yazan gazete, Hristodulidis’in önümüzdeki ay yapacağı Washington seyahatinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yapacağı görüşmelerin, Güney Kıbrıs’a UNFICYP konusundaki görüşlerini aktarması için bir fırsat sunacağı değerlendirmesinde bulundu.

Hristodulidis’in konuyu ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell ile yaptığı görüşmede ele aldığını, Kasım ayında ise Pompeo ile yapacağı görüşmede gündeme getireceği aktarıldı.

RUS FAKTÖRÜ DA VAR

Gazete, Amerikanlar dışında Rusların da gerek Güvenlik Konseyi içinde, gerekse dışında ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Bu amaçla Rum Yönetimi’nin, Rusya’nın ters yöne gitmemesi için dikkatli davrandığını kaydeden gazete, Güney Kıbrıs’ın, Kıbrıs sorunu konusunda Rusya ve Amerika’yı karşı karşıya getirmemeye çalıştığını da yazdı.

Gazete, UNFICYP konusunun Anastasiadis’in Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede de gündeme getirildiğini aktardı.

BM VE GÜVENLİK KONSEYİ

Haberde, Güney Kıbrıs’ın, Kıbrıs sorununa ilişkin görüşmelerin Barış Gücü’yle ilgili konularla ilişkilendirilmemesi için BM nezdinde girişimde bulunulacağından söz etti.

Bir diğerinin ise BM Güvenlik Konseyi geçici üyeleri olduğunu kaydeden gazete, bu ülkelerin kendi rollerini oynayacaklarını belirtti.

ATHİENU SAKİNLERİ UNFICYP KONUSUNDA ENDİŞELİ

Öte yandan, Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde, “Athienu” (Kiracıköy) sakinlerinin, BM Barış Gücü’nün ayrılama olasılığına dair haberlere ilişkin endişelerini dile getirdiklerini aktardı.

Habere göre, gazeteye konuşan Athienu Belediye Başkanı Kiriakos Kareklas, böyle bir senaryonun Athienu ve KKTC ile sınırı olan diğer bölgeler için “kabus” niteliğinde olacağı yorumunda bulundu.

Athienu için bu durumun siyasi etkilerden öte toplumsal etkilerinin olacağından söz eden Kareklas, son yıllarda bölge sakinlerinin, Barış Gücü’nün kısmi de olsa varlığının verdiği güvenliği hissederek, cesaretlendiklerini ve kendilerine ait olsa da uzun zamandır işleyemedikleri tarlaları yeniden değerlendirmeye başladıklarını anlattı.

Son Güncelleme: 01.10.2018 12:23
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