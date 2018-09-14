Güney Kıbrıs 2019 Devlet Bütçesi Bakanlar Kurulu’na Sunuldu

Güney Kıbrıs, 2019 yılı devlet bütçesinin dün Bakanlar Kurulu’na sunulduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan makroekonomik senaryo temelinde, Merkezi Hükümetin 2019 yılı gelirlerinin, 2018 yılına kıyasla yüzde 3.9 artışla, 8.5 milyar Euro olarak öngörüldüğünü yazdı.

Habere göre, Merkezi Hükümetin harcamalarının ise 2019’da 2018 yılına kıyasla yüzde 3.2 artarak 7.9 milyar Euro’ya ulaşması bekleniyor.

Bütçeye, Bakanlar Kurulu tarafından yeşil ışık yakıldığını yazan gazete, 2019 yılı için kalkınma hızı konusunda ise GSYİH’in yüzde 3.8 oranında büyüme göstermesinin beklendiğini belirtti.

