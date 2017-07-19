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Güney Kıbrıs:
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19 Temmuz 2017 Çarşamba 14:32

GÜNEY'E GİDECEKLER DİKKATLİ OLMALI

GÜNEY'E GİDECEKLER DİKKATLİ OLMALI
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Güney Kıbrıs'taki terör örgütü ELAM, yarın akşam Lefkoşa'nın Ledra Palace sınır bölgesinde 'Türkler, Kıbrıs'tan Dışarı' adı altında bir eylem düzenliyor.

Elde edilen bilgilere göre, saat 19.30'da başlayacak eylemle ilgi olarak halka çağrı yapan ELAM liderliği, herkesin Yunan bayraklarıyla eyleme katılmasını istedi.

Diyalog’a ulaşan duyarlı bir vatandaş, saldırgan ve ırkçı tutumlarıyla bilinen ELAM üyelerinin eylemi nedeniyle uyarıda bulundu. Aynı vatandaş, özellikle yarın Güneye geçecek olan Kıbrıslı Türklerin, olası tehlikeleri göz önüne almaları gerektiğini belirterek, herkesin dikkatli olmasını istedi. 








Kaynak: Diyalog
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Güneye Gidecekler Dikkatli Olmalı
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