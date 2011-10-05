Grip kapıda aşınızı olun!

Özellikle sonbahar dönemlerinde artış gösteren ve ileri yaş, çocuk, kronik hastalığı olan ve bağışıklık sistemi baskılanan kişilerde ölüme kadar varabilen ciddi sonuçlar doğurabilen gribe karşı en etkili yol; aşı olmak.

Dünya Sağlık Örgütü‘nün verilerine göre grip her yıl dünya nüfusunun yüzde 5‘ini etkiliyor. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer, özellikle sonbahar dönemlerinde artış gösteren ve ileri yaş, çocuk, kronik hastalığı olan ve bağışıklık sistemi baskılanan kişilerde ‘ölüme kadar varabilen ciddi sonuçlar doğuran gribe karşı en etkili korunma yöntemi; aşı olmaktır’ dedi.

Sağlık ve yaşam dergisinin haberine göre, Grip ile ilgili aklımıza takılan sorular ve cevaplarına gelince: - Grip ile nezle arasındaki fark nedir? İnsanlarda solunum yolu enfeksiyonlarında etken olan 200’ün üzerinde virüs bulunmaktadır. Grip, influenza virüsü tarafından oluşturulan bir solunum yolu enfeksiyondur ve nezleden en önemli farkı daha ağır seyirli olmasıdır. - Gripten korunmanın yolları neler? Gribin bulaşmasında en önemli yol solunum yollarıdır.

Öksürme ve hapşırmayla ortama yayılan etkenin solunarak alınmasıyla bulaşmaktadır. Solunum yoluyla bulaşan hastalıkların, bulaş yolunun önlenmesinin çok zor olması nedeniyle, gripten aşı ile korunma en geçerli önlemdir. - Grip nasıl tedavi ediliyor? Gribin tedavisi; esas olarak yatak istirahatı, yeterli sıvının alınması ve iyi beslenmedir. Ateşli dönemde ateş düşürücü ilaçlar kullanılabilir. - Antibiyotikler tedavide etkili oluyor mu? Antibiyotiklerin grip tedavisinde etkisi yoktur.

Antibiyotik kullanımı gribi tedavi etmediği gibi, gribe ikincil ortaya çıkabilecek zatürre gibi bakteriyel kaynaklı enfeksiyonları da önleyici etkileri bulunmamaktadır. Ateşin uzun sürmesi, hastanın genel durumunun kötü olması ya da başka bazı özel koşullarda grip virüsüne etkili antiviral ilaçlar tedavide kullanılabilir.

- Bağışıklık sistemini güçlendirmek gripten korunmada etkili oluyor mu? Bağışıklık sistemini güçlendiren veya güçlendirdiği söylenen ilaçların grip tedavisinde yeri bulunmamaktadır.

- Bu yılki gribin adı belli mi? Nereden yayılacak? Bu yılki gribin adını söylemek mümkün değil. Ancak geçen yıl salgın yapan tipler belli olduğu için 3 farklı grip virüsüne karşı korunmak gerekiyor.

Bunlar; - A/California/7/2009 (H1N1) - A/Perth/16/2009 (H3N2) - B/Brisbane/60/2008 - Grip virüsü kilometrelerce uzaklardan tüm dünyaya nasıl yayılıyor? Ülkeler arası ulaşımın kolaylaştığı, sınırların kalktığı günümüzde grip virüsünün yayılımı daha kolay olmaktadır.