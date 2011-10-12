Grip Aşısı Yaptırmalı mıyım?

Prof. Dr. Hüseyin Turgut, gribin yüksek ateş, aşırı halsizlik, kuru öksürük, baş ağrısı, şiddetli kas ve eklem ağrılarıyla işten güçten alıkoyacak, yatağa düşürebilecek kadar ağır seyredebileceğini belirtti. Grip virüsünün hasta veya taşıyıcı kişilerin hapşırması ya da öksürmesi ile solunum yoluyla kolaylıkla başkalarına bulaşabildiğini anlatan Prof. Dr. Turgut, "Grip, dikkat edilmediği takdirde istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Gribin devamında gelişen zatürree ölümcül olabilmektedir. Yaşlılar, küçük çocuklar ve herhangi bir uzun süreli ciddi hastalığı olan kalp, akciğer, şeker, böbrek ve kan hastalığı bulunan kişilerde ölümcül etkileri sık görülmektedir. Gribe bağlı ölümlerin yüzde 90’ından fazlası 60 yaş ve üzerindeki kişilerde görülmektedir. Bakım evlerinde kalan kişilerin yaklaşık yüzde 60’ı her yıl gribe yakalanır ve hastalanan kişilerde ölüm oranı yüzde 30’dur" dedi.

YAŞLILARDA ÖLÜMLERİ YÜZDE 80 AZALTIYOR

Bu hastalıktan koruyan veya ağır hastalık riskini azaltan aşının artık var olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Hüseyin Turgut, "Yaşlılar ve uzun süreli hastalığı olan kişilerde gribe karşı aşının koruyuculuk oranı bir miktar azalmakla birlikte grip nedeniyle gelişebilecek istenmeyen sonuçları ve ölümleri önlemekte etkindir. Aşı, yaşlılarda hastaneye yatışları yüzde 50-60, ölümleri yüzde 80 oranında azaltmaktadır. Grip aşısının yapılması için en uygun zaman ekim, kasım ve aralık aylarıdır. Tıbbi açıdan mutlaka 60 yaşından büyük kişilerin, 6-23 aylık sağlıklı çocukların, hamile kadınların, şeker hastalarının, astım hastalarının kronik kalp ve damar sistemi hastalarının, kronik kan hastaları ve kanser hastalarının, huzurevi ve bakımevinde yaşayanların aşı olmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.