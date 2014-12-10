GRETA’dan Rum Yönetimine: “insan Ticaretiyle Mücadele Çabalarına Katılma Zamanınız Geldi”

Kısa adı GRETA olan Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Uzmanlar Grubu’ndan Nicolas Le coz, Leonor Ladron de Guavara ve Mats Lindberg insan ticaretiyle mücadele konusunda Güney Kıbrıs’ı denetlemek üzere Rum tarafında bulunuyor.

Simerini, “GRETA: İnsan Ticaretiyle Mücadelede Kıbrıs İçin Vakit Şimdi” başlıklı haberinde Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi’nin dünkü toplantısına katılan GRETA heyetinin, Nisan 2014’te insan ticaretine karşı yasa ihdas edilmiş olmasından memnuniyet belirttiğini yazdı.

Gazeteye göre GRETA heyeti, ekonomik kriz yaşıyor olmasına karşın Güney Kıbrıs’ın da insan ticareti, özellikle de kadınların cinsel istismarı ve erkek, kadın ve çocuk istismarına karşı mücadele çabalarına katılma zamanının geldiğine vurgu yaptı.

Heyet üyeleri, Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi’ne, Nisan 2014’te bir yasa ihdas edilmiş olmasının memnuniyet verici bulmalarına rağmen “sisteminizi izlerken, insan tacirlerinin bu tür faaliyetlerden edindikleri paralarla sahip oldukları mal varlıklarını bağlama yöntemleriniz olup olmadığını da dinlemek isterdik” dediler.