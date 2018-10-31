Greko Burnu Açıklarında 17 Suriyeliyi Taşıyan Mülteci Teknesi

Lefkoşa, 31 Ekim 18 (.): 17 Suriyeliyi taşıyan mülteci gemisinin, Greko Burnu’nun 40 deniz mili açığında saptandığı haber verildi.Fileleftheros ve diğer gazeteler dün 13.40’da saptanan mülteci gemisinde 11 erkek, 1 kadın ve yaşları 3 ile 15 arasında değişen 5 çocuğun bulunduğunu, Rum Liman ve Deniz polisi tarafından kurtarılan mültecilerin Güney Kıbrıs’tan sığınma talebinde bulunmak istediğini yazdı.(ŞA/HÖ)

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