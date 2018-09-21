Greko Burnu Açıklarında Kaçak Göçmen Teknesi Tespit Edildi

Larnaka bölgesinde bulunan Greko Burnu açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bir teknenin tespit edildiği, tekenin, içerisindeki göçmenlerle birlikte “Paralimni” bölgesindeki bir balıkçı sığınağına demirlediği bildirildi.



Alithia gazetesi, Rum sahil güvenlik güçlerinin, göçmenleri taşıyan tekneyi radarda tespit etmesinin ardından söz konusu tekneyi limana yaklaştırdığını ve teknenin “Paralimni’deki Ayios Yorgos” balıkçı sığınağına demirlendiğini yazdı.



Habere göre, aralarında bir aylıktan 15 yaşına kadar olan 24 çocuk, ikisi hamile 18 kadın olmak üzere toplamda 65 göçmen Güney Kıbrıs’a sığındı.