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Görme Engelliler Güney Kıbrıs’ı BM'ye Şikayet Etti!

Güney Kıbrıs’ta yaşayan görme engellilerin, engellilerin insani haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ı Birleşmiş Milletler’e (BM) şikayet ettiği bildirildi.

Görme Engelliler Güney Kıbrıs’ı BM'ye Şikayet Etti!

Güney Kıbrıs’ta yaşayan görme engellilerin, engellilerin insani haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ı Birleşmiş Milletler’e (BM) şikayet ettiği bildirildi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 10:18
Görme Engelliler Güney Kıbrıs’ı BM'ye Şikayet Etti!

 Güney Kıbrıs’ta yaşayan görme engellilerin, engellilerin insani haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ı Birleşmiş Milletler’e (BM) şikayet ettiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, “Tüm Kıbrıs Görme Engelliler Derneği”nin, Güney Kıbrıs’ın BM’deki özel komite tarafından, görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak tedbirleri alması için uyarıldığını, ancak Güney Kıbrıs’ın bu uyarıları kaale almadığını, bu sebepten ötürü Güney Kıbrıs’ı  BM’ye şikayet ettiklerini açıkladığını yazdı.

 

Son Güncelleme: 10.05.2018 13:27
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