Göçmenleri Aşağı Pirgo Deniz Bölgesine Getiren Bir Kişi Tutuklandı

Lefkoşa, 15 Haziran 18 : Aşağı Pirgo deniz bölgesine, geçtiğimiz Çarşamba akşamı, içerisinde 60 göçmenin bulunduğu teknenin gelmesi olayıyla ilgili olarak Suriye asıllı 49 yaşındaki bir kişinin tutuklandığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum polisinin, Antalya Limanı’ndan yola çıktığı iddia edilen teknenin, Aşağı Pirgo’ya getirilmesi olayıyla ilgili olarak teknedeki yolcular arasında bulunan Suriye asıllı bir kişiyi tutukladığını yazdı.

Söz konusu Suriye asıllı kişinin, kıyıdan 3 deniz mili uzaklıktayken gemiden atladığını ancak daha sonra polis tarafından tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Habere göre Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi Suriyeli hakkında 8 gün tutukluluk emri verdi.

(FK/HA)