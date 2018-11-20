Göçmenlere Yönelik Ödenekler Azalmaya Devam Ediyor

Lefkoşa, 20 Kasım 18 : Rum İçişleri Bakanlığı bütçesinde yer alan Kıbrıs Türk evlerinin ve sosyal konut tipi evlerin bakım ve onarımıyla ilgili ayrılan ödeneğin azalmaya devam ettiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, İçişleri Bakanlığı bütçesinin sunulmasıyla birlikte göçmenlik konularının da tartışılmasının kaçınılmaz olduğunu yazdı.

Rum göçmenlerin ikamet ettiği Kıbrıslı Türk evlerinin tamir ve iyileştirilmesi için ayrılan ödeneğin her geçen yıl azaldığını yazan gazete, 2016 yılında söz konusu ödeneğin 5 milyon 457 bin 115 Euro, 2017’de 4 milyon 650 bin Euro, 2018’de 4 milyon 376 bin 380 Euro olduğunu, 2019 yılı için ise rakamın 14 bin 660 azaltılarak 4 milyon 361 bin 720 Euro’ya düşürüldüğünü belirtti.

Gazete, bazı milletvekillerinin, ödeneklerin tüketilmemesinin, hükümetin politikasının başarısızlığını ortaya koyduğu görüşünü beyan ettiğini yazdı.

(FK/GÜL)