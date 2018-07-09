"GMF'den Enerji Raporu"

German Marshall Fund” adlı düşünce kuruluşu, Doğu Akdeniz’deki enerji perspektifleriyle ilgili bir rapor yayınladı.

Fileleftheros gazetesinde yer alan raporda, Doğu Akdeniz’de keşfedilen hidrokarbon yataklarının, ABD ve Fransa gibi büyük oyuncuları, bölgede işbirliği ve istikrar oluşturulmasına ilgi gösterme konusunda teşvik ettiği; ancak Doğu Akdeniz’deki enerji perspektifinin başarıya ulaşması için iki şeyin gerekli olduğu kaydedildi.

Habere göre raporda, hidrokarbon yataklarıyla ilgili çatışmalar yaşanması olasılığından da bahsedilirken, yine de enerji konusunun, ülkeler arası çatışmalarda ikincil konu olduğuna dikkat çekildi.

Yunanistan-Türkiye-Kıbrıs üçgeninde askeri çatışma olasılığının eskiye nazaran daha az olduğunun ifade edildiği raporda, Rusya’nın eylemlerinin daha fazla dikkat çektiği; ancak Batı’nın, Türkiye’nin Suriye’deki hareketlerinin nasıl gelişeceğini de izlemekte olduğu kaydedildi.

Gazete, GMF raporunda, NATO Akdeniz Diyalogu programından da bahsedildiğini ve Akdeniz’deki stratejik çevrenin, bir dizi siyasi ve kurumsal gelişmeden etkileneceğinin ifade edildiğini yazdı.

Habere göre raporda, enerji perspektifini olumlu şekilde etkileyecek olan gelişmelere, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması, Libya ve Suriye ile siyasi anlaşmalar imzalanması ve Orta Doğu’da barış sürecinde yaşanacak sürpriz bir gelişme örnek gösterildi.

Raporda, Brüksel’deki 2018 zirve toplantısı öncesinde, NATO’nun Akdeniz için daha net bir strateji geliştirmesinin gerekliliğine de vurgu yapıldı.

