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Gizli Amerikan Üssü Hakkında Kapalı Bilgilendirme…

NİKOS HRİSTODULİDİS MECLİS DIŞİŞLERİ KOMİTESİ’NİN BASINA KAPALI TOPLANTISINDA BİLGİ VERECEK, TOPLANTI SONRASINDA AÇIKLAMA YAPACAK

Gizli Amerikan Üssü Hakkında Kapalı Bilgilendirme…

NİKOS HRİSTODULİDİS MECLİS DIŞİŞLERİ KOMİTESİ’NİN BASINA KAPALI TOPLANTISINDA BİLGİ VERECEK, TOPLANTI SONRASINDA AÇIKLAMA YAPACAK

13 Ekim 2018 Cumartesi 07:56
Gizli Amerikan Üssü Hakkında Kapalı Bilgilendirme…

NİKOS HRİSTODULİDİS MECLİS DIŞİŞLERİ KOMİTESİ’NİN BASINA KAPALI TOPLANTISINDA BİLGİ VERECEK, TOPLANTI SONRASINDA AÇIKLAMA YAPACAK

Lefkoşa, 13 Ekim 18 (.): Rum Yönetimi, Amerikan ABC haber sitesinin yayınladığı ve Rum tarafında sert tepkilere neden olan ABD’nin 2013-2017 döneminde Kıbrıs’ta gizli helikopter üssü bulunmasıyla alakalı sorulara karşılık Rum Meclisi Dışişleri Komitesi’nin basına kapalı toplantısında bilgi verecek.
Fileleftheros “Meclis’te Anlatacak… Amerikan Üssü İle İlgili Gelişmeler Dışişleri Komitesi’nin Kapalı Toplantısında… Partilerin Tepkileri Devam Ediyor” başlıklı haberinde, DİKO’nun Rum Dışişleri Bakanı’nı, Meclis Dışişleri Komitesi’nde izahat vermeye çağırdığını, Bakanlıktan, bu çağrıya cevap verileceğine dair açıklama yapıldığını hatırlattı.
Habere göre Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, dün katıldığı bir radyo programında, sorulara Komite toplantısında cevap vereceğini, toplantının ardından da konuyla ilgili açıklamalar yapılacağını söyledi. Hristodulidis muhalefet kanadının gizlilik suçlamasını da reddetti.
Konu hakkında, Perşembe akşamı görüşü sorulan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, ABD Dışişleri Bakanlığı ve en azından hükümeti bile bilgi sahibi değilken neden kendi hükümetinin eleştirildiğini sorup “İnsani nedenlerle kolaylık istenmişse neden Kıbrıs hükümeti eleştirilmeli? Almanlara, Fransızlara, İtalyanlara, Danimarkalılara kolaylıklar sağlıyoruz” cevabını vermişti.
Savunma Bakanı Savvas Angelidis “dost ülkelerle işbirliği yaparsa Güney Kıbrıs’ın bölgedeki rolünün artacağını, bu çerçevede konulardan birinin de kolaylıklar sağlanması olduğunu” söyledi. Amerikan üssü meselesine girmekten kaçınan Angelidis, konunun, Rum Meclisi’nin yetkili komitesinde görüşüleceğine işaret etti.
Amerikan helikopter üssü konusunda muhalefetin eleştirileri dün de devam etti. AKEL “neden sorumlu ben olmalıyım?” diyen Anastasiadis’i sert bir üslupla eleştirdi, “elbette başkan sorumludur ve böyle büyük bir konuda halka bilgi vermek zorundadır” görüşünü ortaya koydu.
Ekologlar, açıklamasında, Anastasiadis hükümetinin Amerikan üssüyle ilgili tavrını kabul edilemez ve sorumsuz diye niteledi, “ilk önce Başkan sorumludur çünkü halkla alay ediyor ve gerekli izahatı yapmayı reddediyor” dedi.
AĞROTUR’DAKİ AMERİKAN HELİKOPTER ÜSSÜ İLE İLGİLİ İNTERNETTE ÇOK SAYIDA AÇIK REFERANS VAR
Aynı gazete “Helikopterlerden Herkesin Haberi Vardı” başlıklı haberinde ise, ABD’nin Ağrotur İngiliz Üssü’ndeki helikopter üssüne ilişkin bilginin sır olmak bir yana gizliliği de bulunmadığını belirtti.
Gazete, 2013 sonundan itibaren S61T tipi 5 civarında helikopterle faaliyet gösteren üs hakkında internette, Sikorsky üretici firmasının bu tipteki helikopterleri Ağrotur ve Kâbil’deki üslere gitmeleri için modernize etmekte geciktiği bilgisinden başlayan birçok açık kaynak bulunduğuna işaret etti.
Habere göre “Aviation International News”ün 2014 Haziranı’nda yaptığı ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 13 helikopterinin modernizasyonunun gecikmesiyle ilgili yayınında, “ABD’nin S-61 tipi 4 helikopteri yakın zamanda Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin Kıbrıs’taki üssüne konuşlandı” denildi. Üssün ve personelin sorumluluğunda bulunduğu Amerikan DynCorp International şirketi, S61T’ler için Ağrotur üssündeki boş personel kadrolarıyla ilgili birçok detay yayınladı.
Linkedin isimli mesleki sitede yayınladıkları CV’lerinde, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ağrotur’daki helikopter üssünde çalıştıklarını saklamayan personel bulunduğunu belirten gazete, bunlardan biri olan Ricardo Jacquez’in Ocak 2015’ten “üssün 2017’de kapatıldığının söylenmesine” rağmen Haziran 2018’e kadar Kıbrıs’taki Ağrotur’da DynCorp International hesabına S-61T helikopter mühendisi olarak çalıştığını belirttiğine dikkat çekti.
Gazete ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, resmî web sitesinde yayımladığı, yurtdışındaki personeliyle ilgi ödenek listesinde Kıbrıs’la ilgili olarak, Ağrotur’daki yetkililerinin ödenekleriyle ilgili özel bir kategori bulunduğunu, bu konuda son bilgilendirmenin ise iki hafta önce, yani 1 Ekim 2018’de yapıldığını kaydetti.
(ŞA/HA)
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