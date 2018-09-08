Girne’ye Yapılacak 40 Metrelik Heykel Konusu

KKTC’de faaliyet gösteren Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD), Girne’ye 40 metrelik heykel yapılması için ilan ettiği uluslararası yarışma konusu Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, Rum Güzel Sanatlar Odası Başkanı Katina Kosta’nın Eğitim Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’ne, Girne’de inşa edilecek büyük çaplı bir çalışmanın söz konusu olduğu bilgisini verdiğini yazdı.

Habere göre, Eğitim Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürü Pavlos Paraskevas, gazeteye yaptığı açıklamada, bu çalışmanın engellenmesi amacıyla gerekli girişimleri yapması için Dışişleri Bakanlığı’na bilgi verdiklerini belirtti.

Gazete, söz konusu yarışma ilanının ARUCAD’ın resmi internet sayfasında yer aldığını da yazdı.

