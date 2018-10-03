Girne Kalesi’ndeki İkonalar Rum Basınında

KKTC’deki kiliselerden 1974 Barış Harekatı ve sonrasında toplanan ikonaların Girne Kalesi’ndeki bir ambarda tutulmaları konusu Rum basınında geniş yer buldu.



Fileleftheros gazetesi: “Kayıp İkonalar İşgal Bölgelerinde – ‘Kıbrıslı Rumlara Teslim Edilmeleri Destekleyeceğiz’” başlıkları altında verdiği haberinde, KKTC basınında, 1974’ten sonra kiliselerden toplanan birçok ikonanın Girne Kalesi’ndeki ambarlarda kilitli tutulduklarına ilişkin haberlere yer verdi.



Haberde, KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay’ın, “ikonaların Kıbrıslı Rumlara teslim edilmesinin siyasi bir karar oluğu, bu yönde bir kararı kendilerinin destekleyeceğini” söylediği de yer aldı.



Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Girne Kapısının Ambarlarında Çürüyorlar”.



Haravgi: “Dini İkonaların Verilmesi – Değerli İkonlar Girne Kalesinin Bodrumlarında”.



Politis: “Unutulmuş Hazine – Müftü İade Edilsinler Diyor”.

