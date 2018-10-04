Girne Kalesi’ndeki İkonalar İki Toplumlu Kültürel Miras Komitesi’nde Ele Alınacak

İki Toplumlu Kültürel Miras Komitesi’nin, bugün, gerçekleştireceği bir toplantıyla, KKTC’deki kiliselerden 1974 Barış Harekatı ve sonrasında toplanan ikonaların Girne Kalesi’nde tutulmaları konusunu ele alacağı belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, İki Toplumlu Kültürel Miras Komitesi Kıbrıslı Rum eş başkanı Takis Hacıdimitriu’nun konuyla ilgili açıklamasına yer verdiler.

Habere göre Hacıdimitriu, prensip olarak konuyu ele aldıklarını ayrıca bugünkü toplantının gündemine alındığını belirtti.

Hacıdimitriu, ikonaların tutuldukları alanlara atıfta bulunarak yaratılan yanlış imaj gibi ambar alanlarının değil büyük salonların söz konusu olduğunu ifade etti.

İki Toplumlu Kültürel Miras Komitesi’nin 3-4 yıl önce Girne Kalesi’ni ziyaret etmesi sırasında, alanın güvenli olduğunu ve sadece yetkili personelin buraya ulaşmasının mümkün olduğunu gördüklerini belirten Hacıdimitiru, bu tür eserlerin korunması için alanın uygun olarak addedilmesi adına sadece havalandırma sisteminin eksik olduğunu ifade etti.

İkonaların durumunun sorulması üzerine Hacıdimitriu, ikonaların durumu konusunda şu anda bilgiye sahip olmadığını da belirtti.

Rum Eski Eserler Mukayyidi Yorgos Filotheu, Girne Kalesi’nde çok sayıda ikonanın bulunduğu bilgisine sahip olduklarını, bunların kaydının bulunmadığını bununla birlikte “işgal altındaki bölgelere” ulaşmadıklarını söyledi.

Kendi bilgilerinin, kalenin büyük bir salonuna tüm ikonaların toplandığı şeklinde olduğunu ifade eden Filotheu, tüm materyalin bir alana toplanmasını da olumlu olarak nitelendirdi.

İkonaların korunma şekline ilişkin bir soru üzerine Filotheu, mükemmel olmadığını sonuçta kalenin denizle çevrili olduğunu söyledi.

Filotheu, ikonaların diğer eserler gibi Rum Kilisesi’ne ait olduğunu belirtti ve bunların en kısa zamanda iade edilmesi temennisinde bulundu.

1974 yılından sonra bir çok ikonanın kaybolduğunu savunan Filotheu, ancak tam rakama ilişkin bir kaydın bulunmadığını, binlerce olduğunun tahmin edildiğini söyledi.