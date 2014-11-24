"Gerginliğin Sorumlusu Türkiye!"

HRİSTODULİDİS:“MÜZAKERELERİN BAŞLAMA ŞARTI TÜRKİYE’NİN TUTUMUNU DEĞİŞTİRMESİ”

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’in Türkiye ziyareti ve burada yaptığı açıklamalar Rum basınında geniş yer bulurken, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis Biden’in açıklamalarına dün yanıt verdi.

Haravgi gazetesi: “Krizin Sona Ermesi Türkiye’ye Bağlı – Joe Biden İstanbul’da Genel Olarak Doğu Akdeniz’de ‘Gerginliğin Azalmasına’ Değindi” başlıları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’in Türkiye temasları ve sonrasında yaptığı açıklamalara yer verdi.

Gazete, Biden’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirdiği ve dört saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Doğu Akdeniz’de gerginliğin sona ermesi ve müzakere masasına dönülmesi gerektiğini” söyleyerek genel bir değinmede bulunduğunu yazdı.

Biden’in açıklamasına geniş yer veren gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve Rum Meclisi ve EDEK başkanı Yannakis Omiru’nun Biden’in temaslarına dair dün yaptıkları açıklamaları da yansıttı.

Habere göre Rum sözcü, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başlayabilmesi için Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) gerçekleştirdiği “yasadışı eylemlere son vermesi gerektiği” iddiasını yineledi.

Biden’in Doğu Akdeniz ülkelerinin enerji alanında işbirliği yapmalarının önemine ilişkin açıklamasını da yorumlayan Hristodulidis, Biden’in bu açıklamasının büyük önem taşıdığını ve Türkiye hariç bölgenin tüm ülkelerinin bu yönde çalıştıklarını iddia etti.

Hristodulidis: “Eğer Türkiye bölgedeki işbirliğinde yer almak istiyorsa hemen Kıbrıs sorununun çözümü yönünde ilerlemelidir. Aksi taktirde bölgedeki bir devleti tanımadığı sürece işbirliği söz konusu olamaz” şeklinde konuştu.

Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras ve Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu arasında Yunanistan’ın başkenti Atina’da Aralık ayı başında gerçekleşecek zirve toplantısında iletilmek üzere Türkiye’ye mesaj gönderileceğini belirten Hristodulidis, Biden’in açıklamalarına ilişkin olarak ayrıca, önemli olanın kamuoyu önünde açıklananlar değil görüşmelerde söylenenler olduğunu, bu yüzden ABD diplomasisinden bilgilendirme beklediklerini vurguladı.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da Biden’in Türkiye’ye değinmeden Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılması gerektiğini söylemesini eleştirdi.

Kiprianu, Biden’in Türkiye’ye “Kıbrıs Cumhuriyeti karşısındaki saldırgan politikasına son verme çağrısı yapması gerektiğini” savundu.

Partisinin, doğal kaynaklar konusunda “Hristofyas-Talat arasındaki uzlaşıları desteklediğini, Hristofyas-Eroğlu uzlaşılarında ise, her toplumun alacağı gelirin miktarına ilişkin bazı küçük ayrıntıların ise düzeltilmesi gerektiğini” ifade etti.

Rum Meclisi ve KS EDEK Başkanı Omiru da Biden’in Türkiye’ye “enerji planlarına dahil olmak istiyorsa uluslararası hukuka saygı göstermesini söylemesi gerektiğini ancak ne yazık ki Biden’in bunu yapmadığını” belirtti.

Rum Ekologlar ve Çevreciler Hareketi Basın Sözcüsü Vekili Stelios Zahariu da Biden’in “Davutoğlu’nun kışkırtmalarına belirsiz tepki verdiği” eleştirisinde bulundu.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi: “MEB’de Türk Dizisi – Barbaros’la Oyunlar” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Türkiye’nin Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin faaliyetleri çerçevesinde “oyun oynadığı” iddiasında bulundu.

Gazete, Türkiye Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın, hava şartlarını öne sürerek Barbaros gemisinin Aralık ayı başlarında çalışmalarını tamamlanmasının öngörüldüğünü açıkladığını ancak akabinde bölgede iki ve ardından da üç boyutlu araştırmaların süreceğini söylediğini iddia etti.

Türkiye’nin bu tutumuyla izlenim yaratma oyunu oynadığını savunurken Rum Hükümet Sözcüsü Hristodulidis’in Biden’in ziyaretine ilişkin açıklamasına da haberinde yer verdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberleri şu başlıklarla yansıttılar:

Simerini: “Joe Biden Da Baskı Alanında – Türk Kışkırtmalarını Göremezden Geliyor ve Müzakerelerin Başlamasını İstiyor – Anlamıyormuş Gibi Yapıyorlar”.

Alithia: “Gerginliğin Sorumlusu Türkiye”.