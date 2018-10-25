Genel Sekreter’in Raporu Resmen De Yayımlandı

YAZILIM HATALARI DÜZELTİLDİ, RUHUNU DEĞİŞTİRMEYEN İKİ DE KÜÇÜK DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Lefkoşa, 25 Ekim 18 (.): BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, 15 Ekim’de Güvenlik Konseyi’ne sunduğu iyi niyet misyonu rapor taslağının, var olan yazılım hatalarının düzeltilmesi dışında iki küçük değişiklik yapılarak dün resmen yayımlandığı haber verildi.

Haravgi diplomatik kaynakların, yapılan değişikliklerin raporun ruhunu değiştirmediği görüşünde olduklarını yazdı.

Habere göre Güvenlik Konseyi’ne sunulan taslak metnin ilk paragrafının 6’ncı satırında “…(Güvenik Konseyi) tarafları ve bütün müdahil katılımcıları, ileri doğru olası bir yol için tarafların görüşlerinin araştırılacağı istişarelerin gündeme getirdiği önemli fırsatı yakalamaya teşvik eder...” ifadesinden “tarafların görüşlerinin araştırılacağı” bölümü çıkartılarak “tarafları ve bütün müdahil katılımcıları, ileri doğru olası bir yolla ilgili istişarelerden ortaya çıkan önemli fırsatı yakalamaya teşvik eder” haline getirildi.

Yapılan ikinci değişiklik ise prosedürün hangi noktada olduğu ve Lute’a verilen Temmuz ayında Kıbrıs’ı ziyaret etme direktifinin anlatıldığı 7’nci paragrafın 5’inci satırında yapıldı. “…Bu zeminde özlü bir prosedür için gerekli şartlar olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olması...” ifadesi “…özlü bir prosedür için gerekli şartların var olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olması…” şeklinde değiştirildi.

(ŞA/GÜL)