Genel Sekreterlik, Davos’ta Ban’la Kahve İçmeye Davet Etti

GENEL SEKRETERLİK, DAVOS’TA BAN’LA KAHVE İÇMEYE DAVET ETTİ

BM Genel Sekreterliği’nin, Genel Sekreter Ban Ki Moon’la Davos’ta kahve davetini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e telefon aracılığıyla, dünkü liderler görüşmesi biter bitmez ilettiği her iki liderin de daveti kabul ettiği haber verildi.

Liderlerin Ban’ın Davos’ta birlikte kahve içme davetini kabul ettiklerini Twitter hesaplarından açıkladıklarına dikkat çeken Alitha haberi “Davos: Kahve ve Kıbrıs Sorunu.. Ban’dan Akıncı ve Anastaiadis’e Davet Telefonla Geldi” başlığıyla manşete çekti.

SÖZCÜ “NE RESMİ NE DE GAYRI RESMİ 4’LÜ VEYA5’Lİ GÖRÜŞME SÖZ KONUSU DEĞİL”

Habere göre Rum Yönetimi Sözcüsü Nikos Hristodulidis “Davos’ta resmi veya gayrı resmi 4’lü veya 5’li görüşme söz konusu değil. Başkan Anastasiadis hiçbir lider veya üst düzey yetkiliden böyle bir görüşmeye katılma daveti almadı” dedi.

Hristodulidis Anastasiadis’in gelecek hafta, aralarında Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın da bulunduğu 40’tan fazla devlet ve hükümet yetkilisinin katılacağı Dünya Ekonomi Forumu’na katılmak üzere Davos’ta olacağını hatırlattı.

Akıncı’nın, Türk ve Yunan başbakanlarının da katılacak olması vesilesiyle 4’ünün bir kahve içmek için bir araya gelmesinin faydalı olacağı açıklaması hatırlatıldığında da “ne resmi ne gayrı resmi dörtlü veya beşli görüşme söz konusu değildir” dedi. Hristodulidis Anastasiadis’in çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla, petrol şirketi temsilcileriyle ve diğer ekonomi unsurlarıyla görüşmeler yapacağını, Davos programının hafta başında açıklanacağını söyledi.

“DAVOS’TA BEŞLİ GÖRÜŞME OLMASI BİLE İHTİMAL DIŞI DEĞİL”

Simerini “Davos’ta Her Şeye Hazır… Davutoğlu ve Çipras’la Beşli Görüşme ‘Olması’ Bile İhtimal Dışı Değil” başlıklı manşet haberinde liderlerin Genel Sekreterlikten dün gelen daveti kabul etmesiyle Akıncı-Anastasiadis-Ban görüşmesinin ayarlandığını yazdı.

Rum Sözcü Hristodulidis’in, Rum tarafı açısından resmi veya gayrı resmi dörtlü veya beşli görüşme söz konusu olmadığını açıklamasına karşın Türkiye ve Yunanistan başbakanlarının da katılımıyla Davos’ta gayrı resmi bir beşli görüşme olmasının ihtimal dışı görülmediğine vurgu yaptı.

Gazete Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Türk ve Yunan başbakanların da Davos’ta bulunacak olması vesilesiyle Kıbrıs sorununun havada kalan yönleri bir beşli kahve sohbetinde görüşülse faydalı olacağı açıklamasının Rum tarafında, Davos görüşmesiyle ilgili yanlış görüntü yarattığına işaret ettiği haberini iç sayfasında “Akıncı ‘İhanet’ Etti… Başkan Genel Sekreter’in İşgal Lideriyle, ‘Sadece Devlet Başkanlarının’ Katılacağı Davos’ta Ortak Görüşme Davetini Nihayet Kabul Etti” başlığı altında detaylandırdı.

Politis haberi “Davete de Evet… Liderlerin Davos’ta Ban’la Görüşmesi… Liderlerin, Genel Sekreter’le Olası Ortak Görüşmeyle İlgili Aleni Açıklamalarından Sonra BM’den Davet De Geldi” başlıklı haberinde liderlerin, Ban’dan gelecek bir ortak görüşme davetine hayır demeyeceklerini açıklamalarından birkaç gün sonra BM’den Davos’ta ortak görüşme daveti geldiğine dikkat çekti.