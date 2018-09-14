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Genel Af Kriterleri Gözden Geçiriliyor

Genel Af Kriterleri Gözden Geçiriliyor

14 Eylül 2018 Cuma 09:07
Genel Af Kriterleri Gözden Geçiriliyor

ANASTASİADİS’İN GENEL AFFINDAN KATİL, TECAVÜZCÜ VE UYUŞTURUCU TACİRLERİ YARARLANDI
 

YONAS NİKOLAU: “HRİSTOFYAS DÖNEMİNDE DE 22 PEDOFİL AFFEDİLMİŞTİ”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bu göreve ikinci kez seçilmesinin hemen ardından ilan ettiği genel aftan katillerin, tecavüzcülerin ve uyuşturucu tacirlerinin de yararlandığı ortaya çıkması üzerine kriterlerin gözden geçirilmesi için düğmeye basıldığı bildirildi.
Anastasiadis’in, genel aflarda uygulanacak kriterlerin gözden geçirilmesi için Çocuklara Cinsel İşkence ve İstismarla, Çocuk Pornosu ile Mücadele Ulusal Stratejisini Uygulama Konseyi Başkanı Anastasia Papdaopulu ile toplantı yaptığı kaydedildi.
Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, Anastasiadis’in genel affından “planlayarak adam öldürmek nedeniyle müebbet hapis cezası alanlar”, “küçük yaşta çocuğa tecavüzden”, “üçüncü dereceye kadar yakın akrabası küçük çocuğa karşı cinsel suç işlemekten” ve “13 yaşın altında kişi veya kişilere karşı cinsel suç işlemekten” yatanların yanı sıra “Başsavcılık tarafından cezası yeterli görülmeyip, temyize götürülerek ceza süresi artırılanlar” hariç tutulmuştu.
Buna rağmen ceza süreleri 4’te 1 oranında düşürüldüğü için cinayet, tecavüz ve uyuşturucu tacirliği nedeniyle cezaevinde bulunanlar ile eski devlet yetkilileri ve Orfanidis şirketi sahibi gibi VIP mahkumlar da salıverildi.
Gazete, bu nedenlerden dolayı Rum kamuoyunda gürültü kopması üzerine, çocuğa tecavüzden mahkum bir kişinin 6 ay erken salıverilmesi nedeniyle özür dilemek zorunda kalan Anastasiadis’in, genel aflarda uygulanacak kriterlerin gözden geçirilmesi için Çocuklara Cinsel İşkence ve İstismarla, Çocuk Pornosu ile Mücadele Ulusal Stratejisini Uygulama Konseyi Başkanı Anastasia Papdaopulu ile toplantı yaptığını yazdı.
Habere göre, AKEL Milletvekili İrini Haralambidu, iktidarı “pedofilleri serbest bıraktılar, şimdi de timsah gözyaşı döküyorlar” eleştirisinde bulundu. Adalet Bakanı Yonas Nikolau da bu eleştiriyi “Dimitris Hristofyas döneminde de 22 pedofil salıverilmişti” ifadesiyle yanıtladı. Anastasiadis döneminde bütün pedofillerin istisnasız affedilmediğini, genel afta ilk kez bazı kriterler uygulandığına dikkat çekti.
 

Son Güncelleme: 14.09.2018 12:25
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