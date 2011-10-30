Gençlik iksiri 8 yiyecek

Amerikan Diyetisyenler Derneği, vücudu genç ve diri tutacak yiyecekleri açıkladı: Tam tahıllı makarna, patlamış mısır, yumurta, fasulye, yoğurt, kanola yağı, organik süt ve bal vb. doğal tatlandırıcılar. İçerdikleri antioksidanlarla yaşlanmayı önleyen bu yiyecekler, insanı kansere ve kalp hastalıklarına karşı da koruyor. İşte 8 'süper' yiyeceğin faydaları:

1. Tam tahıllı makarna:

Normal makarnadan 3 kat fazla antioksidan içeriyor. Araştırmalar tam tahıllı gıdalardaki liflerin kolesterolü düşürerek kalp krizi riskini azalttığını ortaya çıkardı.

2. Patlamış mısır:

"Polifenol" adı verilen kanser düşmanı madde patlamış mısırda meyvelere kıyasla dört kat fazla bulunuyor. Araştırmacılar evde, yağsız patlatılmış mısırın müthiş polifenol kaynağı olduğunu söyledi.

3. Yumurta:

Yaşa bağlı göz bozukluğundan koruyan "lutein" isimli antioksidan, yumurtada fazla bulunmuyor ama yumurta aracılığıyla alınan lutein, ıspanak gibi zengin lutein kaynaklarına kıyasla vücut tarafından daha hızlı ve iyi emiliyor.

4. Fasulye:

Kırmızı fasulye başta olmak üzere fasulye türlerinin, içeriğindeki "fitokimyasal" adı verilen bitki özleri sayesinde serbest radikalleri yok ettiği belirlendi.

5. Yoğurt:

Günde bir kâse yoğurt, vücuda giren diğer antioksidanların işlevini yerine getirmesini sağlıyor ve kalp krizi, kanser ve kronik hastalıklara karşı koruyor.

6. Kanola yağı:

Kötü kolesterolü düşüren alfa-tokoferol isimli antioksidanı bol miktarda içeriyor.

7. Organik süt:

Organik sütte lutein, beta-karoten ve E vitamini gibi antioksidanlar normal süte kıyasla yüzde 40 daha fazla bulunuyor.

8. Doğal tatlandırıcılar:

Uzmanlar kanser de dahil pek çok hastalığa davetiye çıkaran rafine şeker yerine, yüksek anti-oksidan oranına sahip bal, esmer şeker ve pekmez gibi doğal tatlandırıcıların kullanılmasını tavsiye ediyor.