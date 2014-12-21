Genç Avukat Dövüldü Ve Soyuldu

Baf’ta 30 yaşındaki bir avukatın, müşterisi olan yabancı uyruklu bir şahıs tarafından dövüldüğü ve soyulduğu haber verildi.

Haravgi gazetesi avukatın uğradığı saldırının, yabancı uyruklu kişiyle, hukuki tavsiyelerde bulunmak üzere Baf’a bağlı Kissonerga’da bir apartmanda buluşmak için randevulaşmasıyla meydana geldiğini yazdı.

Avukatın söz konusu apartmana gittiğinde müşterisinin taşlı saldırısına uğradığını ve merdivenlere bağlandığını aktaran gazete, yabancı uyruklu kişinin, avukatın cüzdanını, cep telefonunu, arabasının anahtarlarını ve kredi kartını aldığını; ayrıca kredi kartının şifresini de zorla öğrendiğini belirtti.

Avukatın bir süre sonra iplerden kurtularak bölgedekilerden yardım istediğini kaydeden gazete, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.