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GEK’ten Ortak Sözlük Konusunda Yeni Açıklama…

KOMİTE BAŞKANI BAZI GAZETECİLERİN BASKILARI SONUCU İSTİFASINI SUNDU ANCAK KABUL EDİLMEDİ

GEK’ten Ortak Sözlük Konusunda Yeni Açıklama…

KOMİTE BAŞKANI BAZI GAZETECİLERİN BASKILARI SONUCU İSTİFASINI SUNDU ANCAK KABUL EDİLMEDİ

21 Haziran 2018 Perşembe 09:17
GEK’ten Ortak Sözlük Konusunda Yeni Açıklama…

KOMİTE BAŞKANI BAZI GAZETECİLERİN BASKILARI SONUCU İSTİFASINI SUNDU ANCAK KABUL EDİLMEDİ
 Rum Gazetecilik Etik Komitesi (GEK) Kıbrıslı Türk ve Rum gazetecilerin “Kıbrıs sorunu tarihine dair kelimeleri kaldırma” ve “karşılıklı kabul edilebilir ifadeler kullanma” hedefini taşıyan ortak bir sözlük hazırlaması konusunda son günlerde Güney’de söylenen iddialar üzerine yeni bir açıklama yaptı, bazı gazetecilerin baskıları sonucu GEK başkanının sunduğu istifayı kabul etmediğini de bildirdi.
Alihtia’nın haberine göre açıklamada GEK’in olağanüstü toplanarak “her iki toplumun gazetecileri tarafından arzu edilirse kullanılabilecek sözlüğün hazırlanması çabasın katıldığı ve gazetecileri susturmaya çalıştığı yönündeki doğru olmayan haberleri görüştüğü kaydedildi.

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Gazetecilik Etik Kuralları gereği ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün koruyucusu tayin edilen GEK’in gazetecilerin ve medyanın ifade özgürlüğünü kısıtlamasının ima dahi edilemeyeceği belirtilen açıklamada, Komite’nin, AGİT’in aldığı sözlük hazırlama inisiyatifine karışmaya bile karar vermediği, hiçbir şekilde müdahil olmadığı yinelendi.
GEK Rum Gazeteciler Birliği’nin 10 Ekim 2017 tarihli açıklamasında, eksik veya yanlış bilgi ile, GEK’in sözlüğün hazırlanması için muadil Kıbrıs Türk komitesiyle birlikte hazırlık toplantısına katıldığının ifade edilmesinden hayal kırıklığı da belirttiği açıklamasında, AGİT tarafından resmi bir nihai öneri konulmuş olsa bu konuyla ilgileneceğini kaydetti.
Açıklamada son olarak GEK’in, bu meseleyi yönetme konusunda Komite Başkanı’na tam destek verdiği ve Başkan’ın, bir kısım gazeteciden gördüğü haksız baskılar yüzünden sunduğu istifasını kabul etmediği de bildirildi. 
 

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Son Güncelleme: 21.06.2018 12:30
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