“Gazze’ye insani yardım götürülmesinde Kıbrıs anahtar role sahip olacak”

Gazze limanına insani yardım götürülmesiyle ilgili olarak, Güney Kıbrıs’ın anahtar rol oynamasının beklendiği haber verildi.



Alithia gazetesi, “Gazze’ye Yönelik İnsani Yardım Konusunda Kıbrıs Anahtar Role Sahip Olacak” başlıklı haberinde, İsrail medyasında dün yer alan haberlere dayanarak, son günlerde İsrail tarafı ile Filistinliler arasında, bir yıl süreli ateşkes anlaşmasının uygulanması ve buna paralel olarak Güney Kıbrıs’tan deniz yoluyla Gazze limanına insani yardım taşınması konusunda hummalı görüşmeler yapılmakta olduğunu yazdı.



Haberde, gazeteye konuşan Rum hükümetinden bir kaynağın “Kıbrıs’ın, tüm müdahil tarafların bu anlaşmaya el vermesi durumunda, yukarıda bahsedilen şeylere razı olacağını söylediği” aktarıldı.



Politis gazetesi ise “Gazze İçin Kıbrıs Limanı- Arap Medyasına Göre İsrail ile Hamas Anlaşmaya Yakın” başlıklı haberinde, Arap medyasında konuyla ilgili yer alan haberlere ve Rum hükümet kaynakları tarafından yapılan açıklamaya yer verdi.



Buna göre gazete, İsrail ile Hamas örgütünün bir ateşkes anlaşmasına çok yakın olduğundan söz edildiğini ve bu anlaşmanın Gazze Şeridine mal gönderilmesi için bir “Kıbrıs” limanının kullanılmasını kapsadığını kaydetti.



Buna göre, Rum hükümet kaynakları ise gazeteye yaptıkları açıklamada, Rum kesiminin henüz İsrail’in Hamas örgütüyle olan anlaşması konusunda bilgilendirilmediğini ve Güney Kıbrıs açısından konuya katılımının henüz kesin olmadığı, çünkü bazı şartlar ortaya koyduğunu belirtti.



Gazete konunun önümüzdeki Eylül ayında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında ele alınacağını da kaydetti.



Rum hükümetinin, Fatah örgütü tarafından kontrol edilmekte olan Batı Kıyısındaki Filistin makamından yeşil ışık yakılmadığı takdirde, buna razı olmayacağını yazan gazete, Fatah ile Hamas’ın son yıllarda ilişkilerini düzeltmeye çalıştıklarını belirtti.



Gazete Rum kesiminin, İsrail’in istediği gibi, limanında başka bir ülkenin kontrol yapması olasılığına karşı olduğunu, aynı zamanda Güney Kıbrıs’ın Mısır’ın anlaşmanın tümüne ilişkin onayını beklediğini de ekledi.



