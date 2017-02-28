Güney Kıbrıs:
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28 Şubat 2017 Salı 08:44

Gazimağusa Limanı’ndan Geçen Mısırlı Denizci Tutuklandı

Vasiliko Limanı’na, yük boşaltmak için demirleyen “Star Sea” isimli geminin kaptanın, seyir defterini vermeyi ret ettiği ve geçtiğimiz yıl Gazimağusa Limanı’dan denize açıldığının tespit edilmesi nedeniyle tutuklandığı belirtildi.

Gazimağusa Limanı'ndan Geçen Mısırlı Denizci Tutuklandı
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Lefkoşa, 28 Şubat 17 : Vasiliko Limanı’na, yük boşaltmak için demirleyen “Star Sea” isimli geminin kaptanın, seyir defterini vermeyi ret ettiği ve geçtiğimiz yıl Gazimağusa Limanı’dan denize açıldığının tespit edilmesi nedeniyle tutuklandığı belirtildi.

Politis gazetesi, söz konusu geminin, 23 Mart 2016 tarihinde Gazimağusa Limanı’ndan denize açıldığının tespit edildiğini yazdı.

Habere göre, Larnaka Kaza Mahkemesi, gemi kaptanı 60 yaşındaki Raşit Aptala hakkında “işgal altındaki limandan yasa dışı denize açılması” gerekçesiyle 2 gün tutukluluk emri verdi.    

(FK/FEZ)

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