Gazimağusa surlar içinde restore edilen iki eser daha teslim ediliyor

Gazimağusa surlar içerisinde bulunan ve de restore edilen iki eserin daha gelecek hafta içerisinde iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından teslim edileceği belirtildi.



Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Başkanı Takis Hacıdimitriu’nun Rum Haber Ajansı’na yapmış olduğu konuyla ilgili açıklamalarına yer verdiler.



Habere göre, Hacidimitriu açıklamasında, Gazimağusa surlar içerisinde yer alan eserlerden bir tanesinin, “Ayias Annas Maronit Kilisesi” diğerinin ise “Taner Camii-Jacobite Kilisesi" olduğunu, bunların 7 Aralık’ta düzenlenecek etkinlikle teslim edileceğini ifade etti.



Hacıdimitriu, törene, UNDP ve AB yetkililerinin yanı sıra Lübnan’daki Maronit Patriği’nin de katılacağını belirtti.



Hacıdimitriu açıklamasında eserlerle ilgili bilgilerden de söz etti.



