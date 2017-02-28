Gazimağusa Limanı’ndan Geçen Mısırlı Denizci Tutuklandı

Vasiliko Limanı’na, yük boşaltmak için demirleyen “Star Sea” isimli geminin kaptanın, seyir defterini vermeyi ret ettiği ve geçtiğimiz yıl Gazimağusa Limanı’dan denize açıldığının tespit edilmesi nedeniyle tutuklandığı belirtildi.

Vasiliko Limanı’na, yük boşaltmak için demirleyen “Star Sea” isimli geminin kaptanın, seyir defterini vermeyi ret ettiği ve geçtiğimiz yıl Gazimağusa Limanı’dan denize açıldığının tespit edilmesi nedeniyle tutuklandığı belirtildi.