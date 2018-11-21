Gaziler Köyünde Sınır Kapısı Açılması Talebi





Lefkoşa, 21 Kasım 18 : “Athienu” (Kiracıköy) sakini Kıbrıslı Rumların, “Piroi” (Gaziler) köyünden geçen yolun karşılıklı geçişlere açılması talebi sürüyor.Fileleftheros gazetesi, “Athienu” (Kiracıköy) sakinlerinin özellikle Güney Lefkoşa’ya ulaşımlarının kolaylaşması için “Piroi” (Gaziler) içerisinden geçen yolun açılması taleplerini yeniden gündeme getirdiklerini yazdı.Habere göre “Athienu” muhtarı Kirakos Kareklas gazeteye yaptığı açıklamada, “Athienu” köylülerinin yıllardır iki kilometre yol sebebiyle izole yaşadıklarını belirterek, Kıbrıs Rum tarafının, iki toplumlu teknik komitelere, Gaziler köyünden geçen söz konusu iki kilometrelik yolun her iki tarafının, tıpkı Derinya sınır kapısında olduğu gibi, yüksek tel örgülerle çevrilmesi önerisini sunduğunu açıkladı.Kareklas, “sorunlar olduğunu, bunu bildiklerini ancak iyi niyetle her şeyin çözülebileceğine inandıklarını” belirttiği açıklamasında, “Piroi” sınır kapısının açılmasını içermeyen başka sınır kapıları açılması girişimlerini ise şiddetle protesto edecekleri uyarısında bulundu.(SB/HA)