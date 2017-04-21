Güney Kıbrıs:
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21 Nisan 2017 Cuma 10:33

Gazetecilerin Desteklenmesine İlişkin Plan

Güney Kıbrıs’taki gazetecilerin karşılaştıkları sorunların, dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Rum Gazateciler Birliği arasında gerçekleştirilen görüşmede, masaya yatırıldığı belirtildi.

Gazetecilerin Desteklenmesine İlişkin Plan
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Lefkoşa, 21 Nisan 17 : Güney Kıbrıs’taki gazetecilerin karşılaştıkları sorunların, dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Rum Gazateciler Birliği arasında gerçekleştirilen görüşmede, masaya yatırıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Rum Gazeteciler Birliği arasında dün gerçekleştirilen görüşmeye yer verirken hükümetin, gazetecilerin bugün karşı karşıya kaldığı sorunlara anlayış gösterdiğini ve bunların çözümü için çeşitli görüşlerin ortaya konulduğunu yazdı.

Rum Gazeteciler Birliği’nin bu çerçevede, hazırlığı son aşamada olan, yazılı basının desteklenmesi planına ilişkin olarak Anastasiadis’e bilgi verdiğini yazan gazete, söz konusu planın, kontrol için, Devlet Yardımları Mukayyitliğine gönderildiğini, yakın zaman içerisinde de, onaylanması amacıyla  Bakanlar Kuruluna sunulacağını belirtti.

Habere göre Anastasiadis, yaptığı açıklamada, kendisinin, yazılı basın gazetecilerinin çabasına saygı gösterdiğini ve değer verdiğini ifade etti.

Anastasiadis, destek planının gazetelerle ilgili olacağını da söyledi.

(FK/ÖK)

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