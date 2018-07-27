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Gazeteci Konstantinu’ya Ölüm Tehdidi

Lefkoşa, 27 Temmuz 18 (.):  Rum gazeteci Kostas Konstantinu’nun ölüm tehdidi aldığı bildirildi.

Gazeteci Konstantinu’ya Ölüm Tehdidi

Lefkoşa, 27 Temmuz 18 (.):  Rum gazeteci Kostas Konstantinu’nun ölüm tehdidi aldığı bildirildi.

27 Temmuz 2018 Cuma 09:38
Gazeteci Konstantinu’ya Ölüm Tehdidi
Lefkoşa, 27 Temmuz 18 (.):  Rum gazeteci Kostas Konstantinu’nun ölüm tehdidi aldığı bildirildi.
Fileleftheros’un haberine göre Politis gazetesi çalışanlarından gazeteci Konstantinu’ya ölüm tehdidi internet üzerinden yapıldı. 
Rum Gazeteciler Birliği (ESK) tarafından yapılan açıklamada,  Konstantinu’nun ölümle tehdit edilmesi kınandı, durumun Rum Polis Müdürü Zaharias Hrisostomu’ya şikayet edildiği kaydedildi. 
ESK gazetecilere yönelik bu ve benzeri davranışların siyasi kültüre hakaret, basın özgürlüğüne darbe olduğu ve demokratik olguları erozyona uğrattığına dikkat çekerek, Rum yönetimine,  gazeteciye yönelik tehdidin derhal araştırılması ve  müsebbiplerinin süratle yargı önüne çıkarılması çağrısı yaptı. 
(ŞA/ÖK) 

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