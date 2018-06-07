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Gayrimenkul satın alan iki kişiden biri yabancı

Güney Kıbrıs’tan gayrimenkul satın alan her iki kişiden birinin yabancı uyruklu, gayrı menkul alan yabancıların yüzde 70’inin de AB üyesi olmayan ülkelerden olduğu bildirildi.

Gayrimenkul satın alan iki kişiden biri yabancı

Güney Kıbrıs’tan gayrimenkul satın alan her iki kişiden birinin yabancı uyruklu, gayrı menkul alan yabancıların yüzde 70’inin de AB üyesi olmayan ülkelerden olduğu bildirildi.

07 Haziran 2018 Perşembe 12:50
Gayrimenkul satın alan iki kişiden biri yabancı

Güney Kıbrıs’tan gayrimenkul satın alan her iki kişiden birinin yabancı uyruklu, gayrı menkul alan yabancıların yüzde 70’inin de AB üyesi olmayan ülkelerden olduğu bildirildi.

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Fileleftheros Rum Tapu Dairesi’nin verilerini kaynak gösterdiği haberinde Ocak-Mayıs 2018 döneminde yabancılar tarafından satın alınmış ve tapu işlemleri sonuçlandırılmış gayrimenkul sayısının da bin 802 olduğunu yazdı.

Habere göre tapu işlemleri de sonuçlandırılmış gayrimenkul alımlarından 539’u AB üyesi, bin 263’ü de AB üyesi olmayan ülkelerden kişiler tarafından yapıldı.

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Son Güncelleme: 07.06.2018 16:24
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