Garantör Ülkelerin Dışişleri Bakanları Yarın New York’ta Görüşecek İddiası

Kıbrıs’ta garantör ülke olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin dışişleri bakanlarının, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde yarın New York’ta gayrı resmi bir toplantı gerçekleştirecekleri iddia edildi.