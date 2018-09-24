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Garantör Ülkelerin Dışişleri Bakanları Yarın New York’ta Görüşecek İddiası

Kıbrıs’ta garantör ülke olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin dışişleri bakanlarının, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde yarın New York’ta gayrı resmi bir toplantı gerçekleştirecekleri iddia edildi.

Garantör Ülkelerin Dışişleri Bakanları Yarın New York’ta Görüşecek İddiası

Kıbrıs’ta garantör ülke olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin dışişleri bakanlarının, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde yarın New York’ta gayrı resmi bir toplantı gerçekleştirecekleri iddia edildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 11:52
Garantör Ülkelerin Dışişleri Bakanları Yarın New York’ta Görüşecek İddiası

Kıbrıs’ta garantör ülke olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin dışişleri bakanlarının, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde yarın New York’ta gayrı resmi bir toplantı gerçekleştirecekleri iddia edildi.

Rum radyosunda yer alan haberde, New York’tan elde edilen bilgilerin, Kıbrıs’ta garantör ülke konumunda bulunan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin yarın gayrı resmi bir toplantı yapacakları belirtildi.

Haberde, dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak toplantının Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın girişimiyle gerçekleşeceği de iddia edildi.

Son Güncelleme: 24.09.2018 15:22
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