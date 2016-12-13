“Garantilerde Mesafe Çok Büyük”

Garantiler konusunda Kıbrıs Türk ve Rum tarafları arasındaki mesafenin çok büyük olduğu, bu nedenle bu konuda uzlaşı formülü bulunması için yoğun çalışıldığı ve uluslararası aktörlerin “altın kesitin” (ortak nokta) nasıl bulunacağını düşünmekte olduğu bildirildi.

ANASTASİADİS 9 OCAK’TAN İTİBAREN VE CENEVRE’DEN SONRA YAPILACAKLARI VE İKİ HARİTANIN TEK HARİTA HALİNE GELMESİ İÇİN GEREKENLERİ AÇIKLADI

ERT’YE MÜLAKATINDA AKINCI, GARANTİLER İÇİN 15 YILLIK GEÇİŞ DÖNEMİNDEN VE DÖNEM SONUNDA GÖZDEN GEÇİRMEDEN SÖZ ETTİ

EIDE ALTIN KESİTİ ARIYOR: “ÇÖZÜM BULUNMASI İÇİN ADA GÜVENLİĞİNİN MODERNİZE EDİLMESİ MÜMKÜNDÜR”

Garantiler konusunda Kıbrıs Türk ve Rum tarafları arasındaki mesafenin çok büyük olduğu, bu nedenle bu konuda uzlaşı formülü bulunması için yoğun çalışıldığı ve uluslararası aktörlerin “altın kesitin” (ortak nokta) nasıl bulunacağını düşünmekte olduğu bildirildi.

Fileleftheros “Garantiler Konusunda Prize Takılı… Perde Gerisi Çalışmalar… Eide de ‘Altın Kesiti’ Arıyor” başlıklı manşet haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin de bulunduğunu ve prosedüre yardım etmek için bir formül oluşturmaya çalıştığını yazdı.

Gazete BM’nin önünde, Türkiye’nin “Garantiler tasfiye edilmez. Asker, sayısı azaltılmış bile olsa kalır” kesin tavrı ile Rum tarafının garanti sisteminin tasfiyesi ve askerin çekilmesi talebi bulunduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün ERT’ye (Yunan devlet televizyonu) verdiği mülakatta garantiler için 15 yıllık geçiş dönemi ve bu dönemin sonunda durumun yeniden gözden geçirilmesinden söz ettiğini yazan gazeteye göre Eide, 15 yıllık dönemi aşırı, Rum tarafının önerdiği 5 yılı (Türk askerinin çekilmesi için) da az buluyor.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yarın Brüksel’de, çalışma arkadaşlarıyla birlikte Güvenlik konusunu masaya yatıracak, olguları değerlendirip Cenevre öncesinde ortak bir rota belirleyecek. Yarınki görüşmeye teknik düzeyde hazırlık yapan Atina’nın Güvenlik konusundaki siyasi aracının, Dışişleri Bakanı Nikos Kocas’ın belgesi olduğu kaydedildi.

Haberi iç sayfasında “Gelişmede Görüntü Puslu” başlığı altında detaylandıran gazete, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, müzakerecilerin bugüne kadarki görüşmelerini gözden geçirmek üzere bu akşam görüşeceğini yazdı.

“BUGÜNE KADARKİ GÖRÜŞMELERDE HATIRI SAYILIR BİR İLERLEME KAYDEDİLMEDİ”

Edindiği bilgilere dayanarak müzakerecilerin bugüne kadarki görüşmelerinde hatırı sayılır bir ilerleme kaydedilmediğini belirten gazeteye göre bu akşamki görüşmede, her iki tarafın da cumartesi günü Cenevre konferansının oluşumu (katılımcıları) konusunda yaptığı açıklamalardan ortaya çıkan meselenin de ele alınması bekleniyor.

Simerini, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ERT’ye, Rum Yönetimi Başkanı Anastastasidis’in de Sigma’ya yaptığı açıklamayı “Akıncı ve Anastasiadis Tezler Kaosu” başlığıyla manşete çekti, her ikisinin açıklamasından satır başlarını spotlarla öne çıkardı.

Anastasiadis’in SİGMA’ya açıklamayla ilgili haberi “Dönüşümlü Başkanlık ve Toprak Aynı Torbada” başlığıyla iç sayfasında detaylandıran gazete, Cenevre görüşmesinin prosedürün de akıbetini belirleyeceğine işaret ederek Anastasiadis’in dün geceki açıklamasında çözüm, uzatma, çöküş; bütün ihtimalleri açık bıraktığına vurgu yaptı.

9 OCAK’TAN İTİBAREN VE CENEVRE’DEN SONRA YAPILACAKLAR

Gazete Rum Yönetimi Başkanı’nın dün geceki açıklamasında 9 Ocak’tan itibaren ve Cenevre’den sonra yaşanacaklarla ilgili bir çizelge ortaya koyduğunu belirtti, bunları şöyle aktardı:

“1-11 Ocak’a kadar kriterlerin oluşturulması, haritaların 11 Ocak’ta sunulması ile Toprak başlığının ve Dönüşümlü Başkanlık da dahil bütün meseleler kapatılmalı. Gerekmesi halinde (görüşme) devam da edecek.

2-Cenevre görüşmeleri ne başlangıç ne de sondur. Devam edebilir ve eğer başarısızlığa uğrarsa herkes kendi sorumluluğunu üstlenecek.

3-Her iki tarafın da, çok taraflı konferans sonrasına konu bırakması mümkün değildir.

4-Çoklu konferansta Kıbrıs sorununun iç yönleri görüşülmeyecek.

5-Başarısız olursak, bizi hangi strateji çözüme götürür bilemem.”

Gazete Anastasiadis’in çoklu konferansa mı gidildiğini, kriterlerde anlaşma sağlanmaz ve Kıbrıs Türk tarafı harita sunmazsa ne yapacağını açıkça söylemediğini, “çoklu konferansın normal şekilde başlayacağını ve paralelinde ikili düzeydeki müzakereler de olacağını ima ettiğini” yazdı.

İKİ HARİTANIN TEK HARİTA HALİNE GELMESİ İÇİN GEREKENLER…

Habere göre Anastasiadis, tarafların sunacağı iki haritanın tek harita haline gelmesi için “her bir devletçiğin alanı, göçmenlerin Kıbrıs Türk idaresinde geri dönüşü, Toprak ayarlamalarının düzenlenmesi, kişilerin yer değiştirmesi (taşınma), taşınma sırasında ortaya çıkacak sorunların göğüslenmesi” noktalarında anlaşma sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Gazeteye göre Anastasiadis Güzelyurt, Karpaz’ı vb.’yi kastederek devletlerden birinin veya diğerinin vatandaşlarını ayırt edecek statüye göre, Kıbrıs Türk idaresi altında olacak bölgelerle de alakalı önemli konular tartıştıklarını söyledi, bu noktada detaya girmedi.

AB’nin ve İngiltere’nin Cenevre konferansında hazır bulunacağını, Amerika’nın hazır bulunabileceğini söyleyen Anastasiadis, “Güvenlik Konseyi üyeleri neden olmasın? Çözümü ve fiili durumun idamesini güvenceye almak için olmaları lazım” dedi.

Anastasiadis, perşembe günü yapılacak Zirve’de (Başkan Konseyi) toplantısında Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri anlatacağını belirterek Avrupa Konseyi Başkanı Jean Claude Juncker’in ve Mogherini’nin de (Cenevre konferansına) katılacağından emin göründü ancak konferansın oluşumunun (katılımcılarının) Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmeden sonra belirleneceğini söyledi.

“BÜRGENSTOCK’TA DIŞİŞLERİ BAKANI VARDI AMA MÜZAKEREYE KATILMADI”

Rum tarafında “Kıbrıs Cumhuriyeti katılmazsa, işlevsiz olacak” diyenlere de seslenen Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafının lideri olması dışında AB üyesi olan “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Başkanı” da olduğunu hatırlattı.

Bürgenstock’ta Rum Dışişleri Bakanı Yorgos Yakovu’nun da olduğunu ancak görüşmelere katılmadığını hatırlatan Anastasiadis, “AB de genişlemeden sorumlu komiseri Ferheugen aracılığıyla temsil edildi” dedi. “O zaman neden uluslararası hukukçulardan görüş istendi?”sorusuna ise “Ne yaptığımızdan kesinlikle emin olabilmek için” cevabını verdi.

Anastasiadis bu müzakerelerin, Rum siyasi partilerinin kapıldığı gibi biçimcilikle değil, çıkacak nihai sonuca göre değerlendirilmesini istedi.

Nihayetinde (çözüm) plandan tatmin olmaması halinde bunu halkın oyuna sunmayacağını, -Tasos Papadopulos’u kast ederek- başkasının yaptıklarına ilişkin sorumluluğunu üstleneceğini söyledi ve “İlk söz hakkı egemen halkındır ve halkın planı inceleme zamanı olacak” ifadesini kullandı.

AKINCI ERT’YE: GARANTİLER 15 YIL SONRA GÖZDEN GEÇİRİLEBİLİR

Gazete Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ERT’ye açıklamasıyla ilgili haberin detaylarını da “15 Yıl… Da Bakarız” başlığı altında detaylandırdı.

Akıncı’nın “bazı açıklamalarının oldukça esprili algılanması gerektiği” yorumunu yapan gazete, garantiler konusundaki “Garantiler meselesi bir süre sonra gözden geçirilebilir. 15 yıl sonra; üç başkanlık dönemi geçtikten ve sistemin normal şekilde işlediğinin saptanmasının ardından, gözden geçirilebilir” sözünü aktardı.

Gazete Akıncı’nın, garantilerin çözümün ilk gününden itibaren kaldırılamayacağını ancak bunun paralelinde, bu sistemde hiçbir değişiklik yapılmaz tutumunun da Rum tarafınca kabul edilmeyeceğinden, soruna çözüm olamayacağını söylediğini yazdı, şöyle devam etti:

“Akıncı, Toprak başlığına değinirken; harita ve bölge isimlerinin görüşülmediğini, bu görüşmenin ocakta yapılmasının beklendiğini söyledi. Toprak konusunda var olan hassasiyetleri anlayarak, iyi niyetle, bütün sakinleri memnun edecek bir çözüm bulunabileceğini ekledi.

Bunun paralelinde 10’dan az konunun çözümsüz kaldığını, bunların da bir al-ver’de halledilebileceğini söyleyen Akıncı, ‘çözüme ulaşmak istiyorsak al-ver şarttır’ dedi.”

EIDE: “ÇÖZÜM BULUNMASI İÇİN ADA GÜVENLİĞİNİN MODERNİZE EDİLMESİ MÜMKÜNDÜR”

Gazete ayrıca BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin Financial Times’a yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre Financial Times’a “çözüm bulunması için Ada güvenliğinin ‘modernize edilmesi’ mümkündür” diyen Eide, şu görüşleri de dile getirdi:

“Rum tarafı garanti sistemine de Kıbrıs’taki yabancı asker varlığına da bir son tercih ettiğini savunurken Türk tarafı her zaman, Kıbrıs Türk toplumuna karşı bir sorumluluk hissettiklerinden, en azından bu yeni federal yapının işlediğini görene kadar bir garanti sisteminin devam etmesi gerektiğini söyledi. Ancak Kıbrıs’taki güvenliği, tarafların güvenliğine, birinin güvenliğinin ötekini tehdit etmeyeceği şekilde özen gösterecek bir yöntemle modernize etme yolları bulabiliriz.”

Gazete Financial Times’ın, Eide’nin Ankara ve Atina’daki temaslarının ardından “Güvenlik konusunda görüşlerin bir düzleme gelmesi için daha yapılması gereken çok iş var. Her iki ülkenin de bu yöne olumlu yaklaştığını hissettim” sözünü de aktardığını yazdı.

Alithia “Garantiler Sıcak Demir… Akıncı Kaldırılmasını 15 Yılda Mümkün Görüyor… Eide Modernizasyona Çözüm Bulunabileceği Kanaatinde” başlıklı manşet haberinde, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ERT’ye ve Eide’nin Financial Times’a açıklamalarına yer verdi.

Gazete Akıncı’nın açıklamasını iç sayfasında “Garantiler Konusunda Soğuk Duş” başlığıyla ve şu yorumla detaylandırdı:

“Kıbrıslı Türk lider garantilerin kaldırılmasını bir kez daha reddetmekle kalmadı, Türk tarafının yapılacak müzakerelere yaklaşımına da bir damga vurdu ve bu meselenin; üç başkanlık dönemi geçmesinin ve sistemin normal işlediği saptamasının ardından 15 yıl sonra gözden geçirilebileceğini ortaya koydu.”

Haravgi haberi “Güvenlik Konusunda Daha Gidilecek Yol Var” başlığıyla manşete taşırken Politis “Akıncı Garantilere Takvimle Değişiklik İstiyor Ama İlk Günden Değil” başlığını kullandı.