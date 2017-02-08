Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Şubat 2017 Çarşamba 09:24

Galanos, Fransız Yetkiliyle Görüştü

Rum Belediyeler Birliği Başkanı ve “İşgal Altındaki Belediyeler Komitesi” Başkanı Aleksis Galanos’un, Fransa İçişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirlikleri Heyeti yetkilisi Jean-Francois Devemy ile biraraya geldiği bildirildi.

Galanos, Fransız Yetkiliyle Görüştü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 8 Şubat 17 : Rum Belediyeler Birliği Başkanı ve “İşgal Altındaki Belediyeler Komitesi” Başkanı Aleksis Galanos’un, Fransa İçişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirlikleri Heyeti yetkilisi Jean-Francois Devemy ile biraraya geldiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi görüşmede Kıbrıs sorunu ve yerel yönetimlerle ilgili konuların ele alındığını kaydetti.

Habere göre Devemy’e Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri anlatırken, özellikle garantiler ve güvenlik konularına değinen Galanos, Kapalı Maraş konusunu da gündeme getirdi.

Gazete ayrıca Devemy’e KKTC’deki kültürel mirasla ilgili bilgilendirici bir belgenin de sunulduğunu yazdı.

(HC/GÜL)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis, Amerika’da Yahudi Lobisi Forumu’nda Konuşacak Anastasiadis, Amerika’da Yahudi Lobisi Forumu’nda...
Trodos’ta Kıbrıslı Türklerin Ve Rumların Araçlarına Zarar Verildi Trodos’ta Kıbrıslı Türklerin Ve Rumların Araçlarına...
Kıbrıslı Türk Ressam Nurtane Karagil’in Resmine Tepkiler Kıbrıslı Türk Ressam Nurtane Karagil’in Resmine...
Rum Siyasi Partilerden Kıbrıs Sorunu Temalı Tepkiler Rum Siyasi Partilerden Kıbrıs Sorunu Temalı Tepkiler
Güney Kıbrıs-yunanistan-mısır Denizaltı Elektrik Kablosu Bağlantısıyla İlgili Memorandum Güney Kıbrıs-yunanistan-mısır Denizaltı Elektrik...
Norveç’in Askeri Ekipman İhracatına İzin Vermemesinin Sebepleri Aranıyor Norveç’in Askeri Ekipman İhracatına İzin Vermemesinin...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Anastasiadis, Amerika’da Yahudi Lobisi Forumu’nda...
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ABD’de, Amerikan Yahudi Komitesi’nin (American Jewish Committee...

Haberi Oku