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Galanos Derinya Sınır Kapısının Açılmasının Ertelenmesinin Önerilebileceğini Söyledi

Sözde “Maraş Belediyesi”nin Başkanı Aleksis Galanos, Derinya sınır kapısının açılmasına ilişkin çekincelerini dile getirerek,kapının açılmasının ertelenmesinin önerilebileceğini söyledi.

Galanos Derinya Sınır Kapısının Açılmasının Ertelenmesinin Önerilebileceğini Söyledi

Sözde “Maraş Belediyesi”nin Başkanı Aleksis Galanos, Derinya sınır kapısının açılmasına ilişkin çekincelerini dile getirerek,kapının açılmasının ertelenmesinin önerilebileceğini söyledi.

26 Haziran 2018 Salı 10:09
Galanos Derinya Sınır Kapısının Açılmasının Ertelenmesinin Önerilebileceğini Söyledi


Sözde “Maraş Belediyesi”nin Başkanı Aleksis Galanos, Derinya sınır kapısının açılmasına ilişkin çekincelerini dile getirerek,kapının açılmasının ertelenmesinin önerilebileceğini söyledi.
Politis gazetesi ve diğer gazetelere göre, Aleksis Galanos, Derinya sınır kapısının açılmasının ertelenmesi konusunu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e de ileteceklerini ifade etti.
Galanos, “Ay.Memnona” sahilinin (kapalı Maraştaki Derinya Halk Plajı) Kıbrıslı Türkler ve Türkler için hizmete açılmasının yorumlamasının istenmesi üzerine, bunun, Derinya sınır kapısının açılmasının söz konusu olduğu bir dönemde Türk tarafınca yapılmasının tesadüf olmadığını düşündüğünü ifade etti.

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Ne yapılacağı konusunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e bir şey söylemediğini belirten Galanos, “Maraşlıların”, Derinya sınır kapısının açılmasının ertelenip ertelenemeyeceği konusundaki düşüncelerini Anastasiadis’e ileteceğini söyledi.
“Türk tarafı, bunu (Derinya sınır kapısının açılmasını) iki halkı daha da yakınlaştırma için kapalı Maraş’ın açılmasını ileriye götürecek bir adım olarak ele alıyorsa, bu yardımcı niteliktedir” diyen Galanos, ancak bu, turizm kazancı ve Maraş’ın kapalı bölümünü yavaş yavaş iskan etmeyi ileriye götürmek için bir yöntem olarak ele alınıyorsa, iddia ettikleri “Türk işgalinin” genişletilmesinin söz konusu olacağını ileri sürdü.
“Ay.Memnona” sahilinin, Kıbrıslı Türkler ve Türkler için açılması gibi tek taraflı faaliyetlerin, sorununun çözümünün sağlanması çabalarına yardımcı olmadığını iddia eden Galanos herhangi bir sınır kapısının açılmasının da Kıbrıs sorununun çözümünü teşkil etmediğini belirtti.
 

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Son Güncelleme: 26.06.2018 13:43
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