Fransız Yetkiliyle İstişareler

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü, Büyükelçi Minas Hacımihail’in, Fransa Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, Büyükelçi Maurice Gourdault-Montagne ile Lefkoşa’nın Rum kesiminde gerçekleşen bir görüşme yaptığı haber verildi.



Fileleftheros gazetesi, görüşmede iki ülke arasındaki geniş çaplı işbirliğiyle ilgili çeşitli konuların ele alındığını yazdı.



(İY/ŞEB)





