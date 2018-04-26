Fransız Büyükelçi Troccaz: “fransa Bölünmeye Karşı”





Lefkoşa, 26 Nisan 18 : Fransa’nın Lefkoşa Büyükelçisi Rene Troccaz, “Fransa’nın Kıbrıs’ta bölünmeye karşı olduğunu” söyledi.Alithia gazetesinin haberine göre, Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas ile dün görüşen Troccaz, Fransa’nın Kıbrıs sorunu konusunda Rum Yönetimi’nin yanında olduğunu ve “Kıbrıs’ın bölünmesi” gibi bir perspektifi kabul etmeyeceğini kaydetti.Fransa’nın, Kıbrıs sorununa AB Müktesebatı ve BM kararlarıyla uyumlu bir çözüm bulunması taraftarı olduğunu belirten Troccaz, kendileri için öncelikli olan şeyin, bölgede güvenlik ve barışın tesis edilmesi olduğunu ifade etti.Lillikas da, Troccaz ile yaptığı görüşmenin ilgi çekici olduğunu ve görüşmede, Kıbrıs sorunundaki mevcut safha, Güney Kıbrıs’ın enerji programı ve ileri sürülen “Türk tahrikleri” ile ilgili analiz yapma fırsatı bulduklarını söyledi.Lillikas, Fransa’nın Güney Kıbrıs’a verdiği destekten ötürü teşekkürlerini sunarak, Fransa’nın, Güney Kıbrıs’ın ezeli dostu olduğunu kaydetti.(GE/HA)