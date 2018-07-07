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Fransa’yla Yapılan Savunma Anlaşması Yürürlüğe Girdi!

Güney Kıbrıs ile Fransa arasında 4 Nisan 2017 tarihinde Paris’te imzalanan ve 2007 yılındaki anlaşmanın kapsamının genişletilmesini öngören anlaşma, Güney Kıbrıs Resmi Gazete’sinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Fransa’yla Yapılan Savunma Anlaşması Yürürlüğe Girdi!

Güney Kıbrıs ile Fransa arasında 4 Nisan 2017 tarihinde Paris’te imzalanan ve 2007 yılındaki anlaşmanın kapsamının genişletilmesini öngören anlaşma, Güney Kıbrıs Resmi Gazete’sinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:57
Fransa’yla Yapılan Savunma Anlaşması Yürürlüğe Girdi!


Güney Kıbrıs ile Fransa arasında 4 Nisan 2017 tarihinde Paris’te imzalanan ve 2007 yılındaki anlaşmanın kapsamının genişletilmesini öngören anlaşma, Güney Kıbrıs Resmi Gazete’sinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs ile Fransa arasında 2007 yılında imzalanan ve on yıllık süresi dolması sebebiyle 2017 yılında, kapsamı genişletilerek uzatılan anlaşmanın resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini yazdı.
Gazete, anlaşmanın, iki ülke arasında enerji ve deniz güvenliği, korsanlığın önlenmesi, kriz yönetimi ve erken uyarı alanlarında işbirliği yapılmasını öngördüğünü belirtirken, anlaşmanın içeriğine ayrıntılı şekilde yer verdi.
Gazete ayrıca, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) olası Türk tehditleri sebebiyle Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki bu anlaşmanın ayrı bir önem taşıdığı yorumunda da bulundu.
 

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Son Güncelleme: 07.07.2018 12:59
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