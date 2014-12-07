Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Fransa’nın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ndeki Tutumu Rumları Rahatsız Etti

Fransa’nın, geçtiğimiz günlerde yapılan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde izlediği Türkiye lehindeki tutum, Rumları rahatsız etti.

Fransa’nın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ndeki Tutumu Rumları Rahatsız Etti

Fransa’nın, geçtiğimiz günlerde yapılan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde izlediği Türkiye lehindeki tutum, Rumları rahatsız etti.

07 Aralık 2014 Pazar 11:34
Fransa’nın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ndeki Tutumu Rumları Rahatsız Etti
banner238

 Fransa’nın, geçtiğimiz günlerde yapılan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde izlediği Türkiye lehindeki tutum, Rumları rahatsız etti.

Fileleftheros gazetesi “Ankara’ya Fransız Desteği” başlıklı haberinde, Fransa’nın, toplantıda Türkiye’nin tezlerini ileriye götürmesine izin veren Hollanda ve Norveç ile aynı çizgide hareket ettiğini ve bu durumun Rumları kızdırdığını yazdı.

Gazete, her şeye rağmen Rum Yönetimi’nin Dördüncü Devletlerarası Başvuru konusunda kazanç elde ettiğini ve özellikle de, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından “yasadışı satış ve kullanım” konusunda görüş verilmesiyle ilgili karar geçirilmesi çabasının, Rum Yönetimi’nin faaliyetleri sayesinde boşa çıktığını kaydetti.

DİMİTRİADİS: “TÜRKİYE ALEYHİNDEKİ AVRUPA KONSEYİ KARARI DEĞERLENDİRİLMELİ”

Bu arada, Haravgi gazetesi de, Rum avukat Ahilleas Dimitriadis’in, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararlarıyla ilgili değerlendirmesini aktardı.
Habere göre Dimitriadis, Rum Yönetimi’nin, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin aldığı kararların ardından, Brüksel’de kullanabilecek silahlara sahip olduğunu ve bunları iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Dimitriadis, Rum Yönetimi’nin Brüksel’de, Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerindeki başlıkların açılmasına rıza göstermeyeceğini açık bir şekilde belirtmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye’nin, ödemeye mahkum edildiği tazminatı nasıl ödeyeceğini açıklamakla yükümlü olduğunu belirten Dimitriadis, bu tazminatın 30 milyon Euro’sunun kayıplar, 60 milyon Euro’sunun KKTC’de yaşayan Rumlar ve 50 milyon Euro’sunun da Arestis ve diğer davalar için ödenmesi gerektiğini ifade etti.

Dimitriadis, Rum Yönetimi’nin, tazminatın gerekli yerlere bölüştürülebilmesi için bir mekanizma oluşturması gerektiğine de işaret etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim