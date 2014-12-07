Fransa’nın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ndeki Tutumu Rumları Rahatsız Etti

Fransa’nın, geçtiğimiz günlerde yapılan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde izlediği Türkiye lehindeki tutum, Rumları rahatsız etti.

Fileleftheros gazetesi “Ankara’ya Fransız Desteği” başlıklı haberinde, Fransa’nın, toplantıda Türkiye’nin tezlerini ileriye götürmesine izin veren Hollanda ve Norveç ile aynı çizgide hareket ettiğini ve bu durumun Rumları kızdırdığını yazdı.

Gazete, her şeye rağmen Rum Yönetimi’nin Dördüncü Devletlerarası Başvuru konusunda kazanç elde ettiğini ve özellikle de, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından “yasadışı satış ve kullanım” konusunda görüş verilmesiyle ilgili karar geçirilmesi çabasının, Rum Yönetimi’nin faaliyetleri sayesinde boşa çıktığını kaydetti.

DİMİTRİADİS: “TÜRKİYE ALEYHİNDEKİ AVRUPA KONSEYİ KARARI DEĞERLENDİRİLMELİ”

Bu arada, Haravgi gazetesi de, Rum avukat Ahilleas Dimitriadis’in, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararlarıyla ilgili değerlendirmesini aktardı.

Habere göre Dimitriadis, Rum Yönetimi’nin, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin aldığı kararların ardından, Brüksel’de kullanabilecek silahlara sahip olduğunu ve bunları iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Dimitriadis, Rum Yönetimi’nin Brüksel’de, Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerindeki başlıkların açılmasına rıza göstermeyeceğini açık bir şekilde belirtmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye’nin, ödemeye mahkum edildiği tazminatı nasıl ödeyeceğini açıklamakla yükümlü olduğunu belirten Dimitriadis, bu tazminatın 30 milyon Euro’sunun kayıplar, 60 milyon Euro’sunun KKTC’de yaşayan Rumlar ve 50 milyon Euro’sunun da Arestis ve diğer davalar için ödenmesi gerektiğini ifade etti.

Dimitriadis, Rum Yönetimi’nin, tazminatın gerekli yerlere bölüştürülebilmesi için bir mekanizma oluşturması gerektiğine de işaret etti.