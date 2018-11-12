Fransa Ve Almanya Büyükelçilerinden Ortak Barış Mesajı





Lefkoşa, 12 Kasım 2018 (.): Fransa ve Almanya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçileri, 1’inci Dünya Savaşı’nın bitiş yıldönümü nedeniyle ortak bir barış ve dostluk mesajı yayımladı.Haravgi’nin haberine göre, Fransa Büyükelçisi Rene Troccas ve Almanya Büyükelçisi Franz Josef Kremp’in, 1’inci Dünya Savaşı’nın sona erişinin 100’üncü yıldönümünde sosyal medya üzerinden yayımladıkları ortak video mesajlarında, savaşta birçok insan yaşamının son bulduğuna işaret ederek, “dostluğun, asırlık hasımların kardeşliğe ilk adımı olduğuna” dikkat çektiler.(ŞA/HA)