Fransa’nın Güney Kıbrıs İle “acil Hedefi

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI LE DRİAN, ANASTASİADİS VE HRİSTODULİDİS’LE GÖRÜŞTÜ. HER İKİ GÖRÜŞMEYE DE RUM ENERJİ VE SAVUNMA BAKANLARI DA KATILDI“ANASTASİADİS VE MACRON, LEFKOŞA VEYA PARİS’TE GÖRÜŞECEK; GÜVENLİK VE SAVUNMA KONULARINDA İŞBİRLİĞİ ALANI İLAN EDECEK”Lefkoşa, 8 Eylül 18 (.): Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Güney Kıbrıs ve Fransa’nın “acil hedefinin” askerî işbirliği olduğunu açıkladı.Güney Kıbrıs’ı dün ziyaret eden Le Drian’ın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüştüğü ve her iki görüşmede Rum Enerji ve Savunma bakanlarının da hazır bulunduğuna dikkat çekildi.Le Drian’ın Güney Kıbrıs’taki temas ve açıklamalarına geniş yer veren gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “çok yakında Lefkoşa veya Paris’te görüşeceği bilgisine” yer verdi.Fileleftheros, “Askerî İşbirliği... Kıbrıs ve Fransa Arasındaki Görüşmelerin Gündeminde Eğitim ve Silahlanma… Fransız Dışişleri Bakanı’nın Lefkoşa Ziyareti Birçok Mesaj Verdi” başlığıyla aktardığı haberinde Le Drian’ın gerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, gerek Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le görüşmelerine Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in de katıldığına dikkat çekti.Habere göre, Le Drian, Nikos Hristodulidis’le görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs ile Fransa’nın savunma alanında şu ana kadarki işbirliğine değinen Le Drian, “Savunma alanındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesinin, hem iki ülkenin, hem de iki ülke devlet başkanının ortak arzusu olduğunu” belirtti.Le Drian- Hristodulidis görüşmesinde kısaca ele alınan savunma alanında, iki tarafın daha derin görüşme yapacağına işaret eden gazete, yapılacak görüşmelerin Güney Kıbrıs’ın Fransa’ya sağlayacağı kolaylıklarla ilgili olacağını; AB çerçevesi içerisinde olacak bu işbirliğinin eğitim ve silahlanma alanlarına genişletileceğini” belirtti.

Habere göre, Le Drian, ülkesi ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin mükemmel olduğunu belirterek, “Ülkelerimiz Avrupa konusunda aynı arzuları paylaşıyor. Fransa daha egemen, birleşik, daha demokratik ve dayanışma içerisinde, sesi dünyada daha gür duyulan bir Avrupa için mücadele ediyor. Bu perspektifte AB içerisindeki bütün ortaklarımıza ve elbette bu vizyonu paylaşan Kıbrıs’a ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

Hristodulidis ile Kıbrıs sorununu derinlemesine görüşme fırsatı bulduğunu söyleyen Le Drian “gerçekten de Kıbrıs sorunu, Kıbrıs’ın AB üyesi olduğu 2004’ten beridir Avrupa’nın da sorunudur” dedi. Le Drian, şöyle devam etti:“Fransa, bu hassas konuda ilkelere dayalı istikrarlı bir tutum içerisindedir. Ada’nın BM Güvenlik Konseyi kararları referans alınarak, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon çerçevesinde yeniden birleşmesini istiyoruz. Çözümün Avrupa müktesebatına uygun olması da çok önemlidir. Kıbrıs’ta çözümü bu ruhta ve bu temelde destekliyoruz. Genel Sekreter’in geçici özel danışmanı Lute’un yakında sunacağı rapora özellikle dikkat göstereceğiz.”Le Drian, Fransa’nın, müzakerelerin yeniden başlamasına yardımcı olma konusunda “Kıbrıslıların emrine amade olduğunu; Ada’daki BM Barış Gücü’nün güvenlik konusunda dramatik rol oynaması gerektiğini çünkü çok karışık bir bölgede Kıbrıs’ın güvenliğinin kendileri için öncelik olduğunu” belirtti.Gazete, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile de görüşen Le Drian’ın “yeşil Hat boyunca gerilimlerin artmış göründüğünden” söz ettiğini savundu ve Fransa’nın bu nedenle alanda istikrarın korunması için zaruri gördüğü BM Barış Gücü’nde bazı düzenlemeler yapılabileceği görüşünü ortaya koyduğunu yazdı.Gazete, Nikos Hristodulidis’in açıklamasını ise “Gündemde Enerji ve Doğu Akdeniz” başlığıyla ayırarak verdi.Habere göre, Le Drian, hem kendi görüşmesinde, hem de Anastasiadis ile görüşmesinde Rum tarafının Doğu Akdeniz’deki enerji planlamalarının da ele alındığına işaret eden Hristodulidis, hem Total şirketi, hem de Doğu Akdeniz’in Avrupa’nın enerji güvenliği hedefinin başarılmasındaki önemi nedeniyle Fransa’nın bu planlamalarla doğrudan ilgili olduğunu anlattı.Gazete, Le Drian’ın hem Anastasiadis, hem de Hristodulidis’le görüşmelerinde Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in de hazır bulunduğunu yazdı.PESCO ÇERÇEVESİNDE 4 PROGRAMDA “SESSİZCE İLERLEYEN VE GELİŞTİRİLECEK” ORTAK EYLEMLERHabere göre, Hristodulidis, Le Drian’ın dünkü temaslarında Türkiye-AB ilişkileri ve Ankara-Brüksel ilişkilerinin yenden canlandırılması perspektifi de dahil, AB ve üye ülkeler açısından önemli konuların ele alındığını söyledi. PESCO (Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması) konusunun da görüşüldüğünü anlatan Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın halen Fransa ile PESCO çerçevesinde 4 programda işbirliği yaptığını hatırlattı.Haberin Rum Haber Ajansı’na dayandırılan bölümünde ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un çok yakında görüşeceği ve iki ülkenin çeşitli alanlardaki ikili işbirliği anlaşmasını açıklayacakları belirtildi.Le Drian’ın dünkü temaslarında Güney Kıbrıs ve Fransa arasında enerji, siyasi ve savunma alanlarında ikili ilişkilerin yanısıra, AB içerisinde ve iki bakanlık arasındaki işbirlikleri konularının da ele alındığı kaydedildi. Daha sonra imzalar atılıp, “çok yakında ya Lefkoşa’da veya Paris’te gerçekleşmesi beklenen Anastasiadis-Macron görüşmesinde ilan edileceği” belirtildi.“SAVUNMADA FRANSIZ ‘ANAHTARI”Politis haberine, “Savunma İçin Fransız ‘Anahtarı’… Paris İle İşbirliği, PESCO Çerçevesinde Genişletiliyor… Nikos Anastasiadis ve Emmanuel Macron, Çok Yakında Fransa’nın Gemileri ve Altyapısı İle Kıbrıs’taki Varlığıyla, Güvenlik ve Savunma Konularında İşbirliği Alanını İlan Edecek” başlık ve spotlarını attı.Gazete, Le Drian’ın dünkü temaslarının çok özlü olduğunu; özellikle Fransız TOTAL şirketinin de yer aldığı Rum Yönetimi’nin enerji planlamalarıyla birleşen yönlere sahip savunma ve güvenlik konularının masaya yatırıldığını vurguladı.PESCO’nun kurulması ve iki ülkenin bu çerçevede 4 programda ortak faaliyet içerisinde olmasının, “sessizce ilerleyen ve genişletilecek” bir işbirliği çerçevesi oluşturduğuna işaret eden gazete, iki ülke işbirliğinin genişletileceği alanların çok yakında iki ülke lideri tarafından, bir dizi anlaşma imzalanması çerçevesinde açıklanacağına işaret etti,Gazete, özetle şunları yazdı:“Fransa, Kıbrıs’la, gemi ve uçaklarının Kıbrıs Cumhuriyeti altyapılarını kullanabildiği imtiyazlı ilişkiden faydalanıyor. Evangelos Florakis Deniz Üssü’nün iyileştirilmesi, Fransa deniz kuvvetlerine bağlı savaş gemilerinin daimi varlığı için uygun şartlar yaratacak. Fransız savaş gemileri, UNIFIL’e katılımı çerçevesinde, bölgede sürekli varlık gösteriyor. Bunun paralelinde Milli Muhafız Ordusu’nun Fransız sistemleriyle güçlendirilmesi planı da ileri götürülüyor.Fransız Dışişleri Bakanı ‘savunma alanında işbirliğimiz kayda değerdir, hepinizin bildiği ilişki kriterlerine dayanıyor. Bu ilişkiyi daha da geliştirebilir ve bir Avrupa perspektifi katabiliriz’ dedi. Hristodulidis ise PESCO’ya ve Kıbrıs ile Fransa’nın katıldığı 4 programa işaret ederek, Kıbrıs’ın, Macron’un dile getirdiği ‘AB’nin stratejik özerklik edinmesi, savunma ve güvenlik alanlarında üye ülkelerin dayanışmasını güçlendirmesi gerektiği’ fikrine büyük dikkat ve aynı ilgiyle yaklaştığını vurguladı”Alithia “Kıbrıs ve Fransa… Ortak hedef Savunmada İşbirliği… İki Ülke Dışişleri Bakanlarının Dünkü Görüşmeleri, Kıbrıs-Fransa İlişkilerinin Şu Anda En İyi Noktada Bulunduğunu Gösterdi” başlıklı haberinde, Le Drian’ın, Rum Enerji ve Savunma bakanlarının da hazır bulunduğu dünkü görüşmelerde Fransız Total şirketinin Doğu Akdeniz’deki araştırmalara katılıyor olmasına ve Fransa’nın bölgedeki Fransız çıkarlarını korumaya özel ilgisine ağırlık verildiğini belirtti.(ŞA/FEZ)***