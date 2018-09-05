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Fransa Dışişleri Bakanı Cuma Günü Güney Kıbrıs’a Gidiyor

Lefkoşa, 5 Eylül 18 (.): Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın, bir dizi temasta bulunmak amacıyla Cuma günü Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Cuma Günü Güney Kıbrıs’a Gidiyor

Lefkoşa, 5 Eylül 18 (.): Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın, bir dizi temasta bulunmak amacıyla Cuma günü Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 07:51
Fransa Dışişleri Bakanı Cuma Günü Güney Kıbrıs’a Gidiyor
Lefkoşa, 5 Eylül 18 (.): Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın, bir dizi temasta bulunmak amacıyla Cuma günü Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.
Alithia gazetesi, Le Drian’ın Güney Kıbrıs’taki temasları çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ve Kayıp Şahıslar Komitesi üyeleriyle görüşeceğini yazdı.
Haberde, Le Drian’ın eski Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’e de Fransız Büyükelçi Rene Troccaz’ın ikametgahında düzenlenecek etkinlikle, Fransa’nın en önemli nişanlarından birini takdim edeceği kaydedildi.
(GE/GÜL)

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