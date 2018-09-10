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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Kasım’da Adaya Gelmesi Bekleniyor

Lefkoşa, 10 Eylül 18 : Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmelerde bulunmak ve iki ülke arasındaki bir dizi anlaşmayı açıklamak amacıyla, Kasım ayı içerisinde Kıbrıs’a gelmesi bekleniyor. Fileleftheros gazetesi, Rum Haber Ajansı’na( KİPE) dayanarak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Ada’ya geliş tarihinin, Kıbrıs Üniversitesi “StelyosYoannu Bilgi Merkezi ve Kütüphanesi”nin 22 Kasım’da açılacak olmasıyla ilişkilendirildiğini...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Kasım’da Adaya Gelmesi Bekleniyor

Lefkoşa, 10 Eylül 18 : Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmelerde bulunmak ve iki ülke arasındaki bir dizi anlaşmayı açıklamak amacıyla, Kasım ayı içerisinde Kıbrıs’a gelmesi bekleniyor. Fileleftheros gazetesi, Rum Haber Ajansı’na( KİPE) dayanarak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Ada’ya geliş tarihinin, Kıbrıs Üniversitesi “StelyosYoannu Bilgi Merkezi ve Kütüphanesi”nin 22 Kasım’da açılacak olmasıyla ilişkilendirildiğini...

10 Eylül 2018 Pazartesi 08:24
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Kasım’da Adaya Gelmesi Bekleniyor

Lefkoşa, 10 Eylül 18 : Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmelerde bulunmak ve iki ülke arasındaki bir dizi anlaşmayı açıklamak amacıyla, Kasım ayı içerisinde Kıbrıs’a gelmesi bekleniyor.
Fileleftheros gazetesi, Rum Haber Ajansı’na( KİPE) dayanarak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Ada’ya geliş tarihinin, Kıbrıs Üniversitesi “StelyosYoannu Bilgi Merkezi ve Kütüphanesi”nin 22 Kasım’da açılacak olmasıyla ilişkilendirildiğini yazdı.
Gazete söz konusu projenin tasarımının, ünlü Fransız mimar Jean Nouvel tarafından yapıldığını, bu çalışmanın özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından takdir edildiğini belirtti.
Macron’un açılışa katılma isteğini dile getirdiğini belirten gazete, yine KİPE’ye dayanarak Fransa Dışişleri Bakanı’nın, Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Konstantinos Hristofidis’e, Macron’un açılışa katılma isteğini aktardığını yazdı.

(FK/ŞEB)
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