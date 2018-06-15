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Fransa İle İkili Askeri İşbirliği Programı

Güney Kıbrıs ile Fransa’nın ikili askeri işbirliği programı imzaladığı bildirildi.

Fransa İle İkili Askeri İşbirliği Programı

Güney Kıbrıs ile Fransa’nın ikili askeri işbirliği programı imzaladığı bildirildi.

15 Haziran 2018 Cuma 07:55
Fransa İle İkili Askeri İşbirliği Programı

 Güney Kıbrıs ile Fransa’nın ikili askeri işbirliği programı imzaladığı bildirildi.

Fileleftheros, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in Fransa ziyareti sırasında imzalanan anlaşmanın detayını vermedi.

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Habere göre, Angelidis, tamamlanan Fransa ziyareti çerçevesinde Fransız dengi Florence Parly, Meclis Savunma Komitesi Başkanı Jean Jacques Bridey ve Rum-Fransız Dostluk Grubu Başkanı  Sarah El Hairy ile görüştü.

Angelidis’in bu ziyareti ile, Güney Kıbrıs ile Fransa’nın savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerindeki sürekli yükseliş ve Güney Kıbrıs’ın istikrar ayağı olarak Doğu Akdeniz bölgesindeki jeostratejik rolüne vurgu yapıldığı kaydedildi.

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Son Güncelleme: 15.06.2018 10:58
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