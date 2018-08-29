Fransa ile Güney Kıbrıs arasında arama kurtarma tatbikatı

Güney Kıbrıs ile Fransa, Güney Kıbrıs’ın sorumluluğu dahilinde bulunan doğu sahillerinde, dün, Uluslararası Arama-Kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin açıklamasına dayanarak Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki, “CYFRA-03/18” isimli arama kurtarma tatbikatına, RMMO Deniz Kuvveti’ne ait “PP Çomakis” hücumbot, polise ait uçuş unsurları ile Fransız “Chevalier Paul' isimli fırkateynin katıldığını yazdılar.

Gazete tatbikatın, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nde ve Güney Kıbrıs’ın Araştırma-Kurtarma bölgelerinde gerçekleştirilen faaliyetler sırasında ortaya çıkabilecek acil durumların veya Arama-Kurtarma olaylarının göğüslenmesinde işbirliğinin geliştirilmesi çerçevesinde yer aldığını yazdı.

Habere göre tatbikatın senaryosu, “Deniz kazası ve Açık Denizdeki kazazedelerin kurtarılması” şeklinde yer aldı.



